Independent: итальянец побил национальный рекорд по прогулам

60-летний итальянец побил рекорд своей страны по прогулам, не появляясь на работе 15 лет, сообщает Independent. При этом продолжал получать зарплату, размер которой за весь период времени составил €500 000. Добиться этого он смог угрозами и запугиванием своих коллег, из-за чего теперь находится под следствием.

Итальянец побил национальный рекорд своей страны по прогулам, сообщает Independent. Он не появлялся на работе 15 лет, при этом продолжал получать зарплату. В общей сумме за этот период времени он «заработал» €500 000.

Правоохранительные органы начали расследование по обвинению в мошенничестве, вымогательстве и злоупотреблении должностными полномочиями, рассказывает британское издание. Как оказывается, он угрожал коллегам и запугивал их, чтобы те не рассказывали о его прогулах и таким образом избегал дисциплинарного наказания. Под подозрение попали и шестеро его начальников в больнице в Катандзаро. Ранее, в 2005 году, когда он только устроился туда на работe, его уже обвиняли в угрозах в адрес менеджера и его семьи.

15 лет прогулов — это рекорд для Италии, продолжает издание. Но это, конечно же, не первый подобный скандал в стране. В 2016 город вблизи Неаполя прекратил оказывать муниципальные услуги, потому что половина работников администрации были арестованы за прогулы. А в 2014 бóльшая часть полицейских в Риме ушли на больничный в канун Нового года, за что подверглись критике властей.