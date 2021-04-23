Independent: итальянец побил национальный рекорд по прогулам

06:08
В Госдуме предложили упростить покупку недвижимости за маткапитал
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
05:51
Число случаев коронавируса в Мексике достигло 2 508 276
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике достигло 2 508 276.
05:30
В Японии могут ввести режим ЧС в ряде префектур
Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса могут объявить для префектур Токио, Осака, Киото и Хёго, заявил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура.
05:15
«Коммерсантъ»: МВД подготовило проект новых правил дорожного движения
В МВД России подготовили проект новых правил дорожного движения (ПДД), которые вступят в силу весной 2022 года.
04:47
Посол США в России прибыл в Вашингтон
Американский посол в России Джон Салливан прибыл в Вашингтон после рекомендации российского МИД вернуться в США для консультаций.
04:29
Канада приостанавливает авиасообщение с Индией и Пакистаном
Канадские власти распорядились закрыть на 30 дней авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за повышенного риска завоза новых штаммов коронавируса. Об этом сообщили в канадском Минтрансе.
04:10
В Бразилии выявили более 45 тысяч случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии возросло на 45 178, достигнув 14 167 973.
03:51
США направят Индонезии помощь в поиске пропавшей подлодки
Соединённые Штаты направят свои воздушные средства, чтобы помочь в поисках пропавшей индонезийской субмарины. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
03:30
В России за сутки потушили 138 лесных пожаров
В России лесопожарные службы за сутки потушили 138 природных пожаров на площади более 13 тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
03:13
Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
Российско-американские отношения за последние годы вернулись в эпоху холодной войны, санкции и конфликтное противоборство ведут к перманентной нестабильности в мире. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
02:53
В Аргентине зафиксировали более 27 тысяч случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 27 216 и достигло 2 796 768.
02:33
Al-Sumaria: военная база США в Багдаде подверглась ракетному обстрелу
Используемая Соединёнными Штатами военная база на территории международного аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу.
02:06
В Колумбии за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии за сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло на 19 306 и достигло 2 720 619.
01:47
На Камчатке произошли три землетрясения магнитудой до 4,4
Три землетрясения разной магнитуды произошли у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
01:27
В России не обнаружен индийский штамм коронавируса
Индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию, в России пока не был выявлен. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
01:07
На акции протеста в Берлине пострадали 20 полицейских
В столице Германии 20 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе демонстрации противников коронавирусных ограничений.
00:55
Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Хетафе» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче 31-го тура испанской Примеры.
00:48
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявили 874 381 случай заболевания коронавирусом.
00:41
Россиянки завоевали пять медалей ЧЕ в вольной борьбе
Сборная России завоевала пять наград по итогам четвёртого дня соревнований на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве.
00:29
Умер музыкант Лес Маккьюэн
Экс-вокалист британской поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на странице музыканта в Twitter.
00:19
Глушаков: хочу в сборную России вернуться, для меня это цель
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, готов ли он вернуться в сборную России по футболу.
00:12
Лукашенко вылетел в Минск после завершения переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Минск после завершения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
00:06
«Лестер» победил «Вест Бромвич» и увеличил отрыв от «Челси» в АПЛ
«Лестер Сити» одержал разгромную победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
23:57
В Киеве заявили, что не будут вести переговоры с ЛНР и ДНР
Украина не будет вести переговоры с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками. Об этом заявил советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
23:45
В Госдепе прокомментировали ситуацию с перемещением войск России
Официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в США слышали объявление России об отводе войск в граничащих с Украиной районах и «будут ждать дел».
23:45
Дубль Инсинье помог «Наполи» разгромить «Лацио» в Серии А
Неаполитанский «Наполи» одержал разгромную победу над римским «Лацио» в матче 32-го тура итальянской Серии А.
23:32
СМИ: РФС предлагает клубам РПЛ создать фонд солидарности и перераспределить доходы от трансляций
Российский футбольный союз (РФС) предложил клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) меры по минимизации рисков срыва финансирования футбольных клубов.
23:23
Двое сирийских военных погибли при нападении боевиков в Идлибе
В результате нападения боевиков на позиции сирийской армии в провинции Идлиб погибли двое сирийских военных, не менее двух террористов уничтожено.
23:13
Александрова обыграла Бенчич и пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.
23:09
Карацев на тай-брейке победил Бедене и вышел в 1/4 финала турнира ATP в Белграде
Россиянин Аслан Карацев одержал победу над словенцем Аляжем Бедене в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в сербском Белграде.
23:05
Переговоры Путина и Лукашенко продлились около четырёх часов
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они продолжались около четырёх часов.
23:00
Гендиректор «Арсенала»: нам надо восстанавливать репутацию после ситуации с Суперлигой
Генеральный директор лондонского «Арсенала» Винай Венкатешам на встрече с болельщиками признал, что клуб ошибся, вступив в европейскую футбольную Суперлигу.
22:57
В АТОР рассказали о ценах в гостиницах Крыма и Кубани
Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила об отсутствии сильного повышения цен на размещение в гостиницах Крыма и Краснодарского края после закрытия авиасообщения с Турцией.
22:42
В Госдепе заявили об обсуждении с Россией ответных мер на санкции
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона обсуждает с Россией контрмеры, принятые Москвой в ответ на санкции со стороны Штатов.
22:40
Аршавин считает, что для Санкт-Петербурга не составит труда провести дополнительные матчи Евро-2020
Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о возможном проведении в Санкт-Петербурге дополнительных матчей предстоящего чемпионата Европы — 2020.
22:35
Аршавин оценил перспективы сборной России на Евро-2020
Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах национальной команды на предстоящем чемпионате Европы — 2020.
22:34
«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем
Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о подписании нового соглашения со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
22:31
В Москве задержаны трое полицейских по подозрению в получении взятки
Следователи задержали троих сотрудников полиции в Москве по подозрению в получении взятки в размере 12 млн рублей.
22:29
В Екатеринбурге состоялась первая совместная тренировка парадных расчётов ЦВО
В Екатеринбурге состоялась первая совместная тренировка парадных расчётов Центрального военного округа.
22:28
Синоптики рассказали о непогоде в Челябинской области в конце апреля
Метеорологи сайта Gismeteo рассказали о непогоде в Челябинской области в конце апреля.
22:27
В Керчи рассказали о работе по реставрации Митридатских лестниц
В Керчи рассказали о работе по ремонту и реставрации Митридатских лестниц.
22:26
В Федерации независимых профсоюзов оценили идею продления майских праздников
Представитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков оценил возможность продления майских праздников в России.
22:24
Директор московской школы оценила ситуацию с дистанционным образованием
Директор средней школы №117 города Москвы Ирина Бабурина оценила ситуацию с дистанционным образованием.
22:22
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни
Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал о погоде в Москве и Московской области в ближайшие дни.
22:19
В Турции за сутки выявили 54 791 случай коронавируса
В Турции за прошедшие сутки зафиксирован 54 791 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
22:15
В Челябинской области обезвредили ОПГ
Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска ГУ МВД по Челябинской области обезвредили ОПГ, заявили в пресс-службе регионального полицейского главка.
22:13
Эколог рассказал о факторах, негативно влияющих на природу
Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.
22:11
Спасатели предупредили о заморозках в Крыму
Спасатели предупредили о заморозках в степных и предгорных районах Крыма.
22:05
Лукашенко заявил о согласовании с Россией большинства интеграционных карт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск согласовали 26—27 интеграционных карт.
22:03
«Атлетико» победил «Уэску» и вернулся на первое место в Примере
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Уэской» в матче 31-го тура испанской Примеры.