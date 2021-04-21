Le Figaro: во Франции арестовали украинцев и молдаван, наживавшихся на своих соотечественниках-мигрантах

Французские власти арестовали и заключили под стражу граждан Украины и Молдавии, обвиняемых в организации каналов нелегальной миграции и присвоении пособий для просителей убежища, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета, преступники доставляли во Францию украинцев и молдаван, желавших получить убежище в европейской стране, а затем выдворяли их обратно, присвоив полагавшиеся мигрантам пособия. В общей сложности мошенникам удалось незаконно получить от французского правительства более миллиона евро, пишет издание.

Во французском департаменте Сена и Марна были ликвидированы каналы нелегальной иммиграции с Украины и из Молдавии, создатели которых присвоили себе пособия для просителей убежища на сумму не менее €1 млн, сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Как передаёт издание, в общей сложности в результате расследования, начатого в июле 2020 года Центральной службой по борьбе с нелегальной миграцией и трудоустройством иностранцев без разрешений, были арестованы и заключены под стражу девять человек — шесть украинцев и три молдаванина. «К нам обратились из-за резкого, выходящего за пределы нормы роста в течение двух лет ходатайств о предоставлении убежища от украинцев и молдаван в префектуре Сены и Марны», — объяснил журналистам глава службы Ксавье Дельрье.

По словам комиссара, «простой, но эффективный» метод работы преступной сети состоял в том, чтобы доставлять просителей убежища с Украины и из Молдавии на автобусе во Францию в поисках лучшей жизни. На месте мигрантов размещали в импровизированных боксах, устроенных в помещении бывших складов заброшенных фабрик департамента, в котором проживает довольно большая украинская и молдавская община.

После этого мигрантам предоставлялись телефоны и помощь для подачи заявления о предоставлении убежища в префектуру, что давало им право на получение платёжной карты, на которую была зачислена сумма пособия для просителей убежища — €420 в месяц для взрослого человека. «Затем сеть отправляла мигрантов обратно, иногда насильно, на Украину и в Молдавию, присваивая себе карты на весь срок процедуры прошения о предоставлении убежища, который, как правило, составляет от шести до восьми месяцев», — сообщает Ксавье Дельрье.

В общей сложности, по подсчётам следователей, сеть присвоила себе 500 платёжных карт, или около миллиона евро. Часть суммы была израсходована во Франции, остальные средства — отправлены на Украину и в Молдавию переводом Western Union или MoneyGram. Как передаёт газета, в понедельник на Украине также были проведены полицейские операции, в ходе которых восемь человек были задержаны, а у порядка 50 человек запланированы обыски.