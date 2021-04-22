Guardian: 32 миллиона долларов — телефонные мошенники облапошили 90-летнюю миллионершу из Гонконга

Мошенники, выдававшие себя за китайских чиновников, выманили у 90-летней жительницы Гонконга $32 млн, сообщает The Guardian. Преступники утверждали, что личные данные жертвы были использованы в серьёзном преступлении, и предложили ей перевести деньги на счёт «следственной группы» для сохранности. Как сообщила местная полиция, эта телефонная афера стала крупнейшей в истории города.

Мошенники, выдававшие себя за китайских чиновников, обманом выманили у 90-летней жительницы Гонконга $32 млн, сообщает The Guardian. По словам местной полиции, речь идёт о крупнейшей телефонной афере в истории города.

Как передаёт издание, во вторник правоохранительные органы сообщили, что жертвами мошенников стала пожилая женщина, живущая в особняке в самом фешенебельном районе Гонконга. Преступники связались с жертвой прошлым летом, выдав себя за китайских сотрудников органов государственной безопасности. Они утверждали, что её личные данные были использованы в серьёзном преступлении на материковой части Китая. Пожилой даме сообщили, что она должна перевести деньги со своего банковского счёта на счёт, находящийся в распоряжении следственной группы в целях сохранности и проверки, сообщают китайские СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Через несколько дней домой к женщине пришёл человек со специальным мобильным телефоном и сим-картой, предназначенными для связи с поддельными агентами службы безопасности, которые убедили её сделать в общей сложности 11 банковских переводов. За пять месяцев пожилая дама передала мошенникам в общей сложности 250 млн гонконгских долларов ($32 млн).

Полиция заявила, что афера была обнаружена только благодаря помощнице женщины по хозяйству, которая сочла ситуацию подозрительной и связалась с дочерью своего работодателя — а та, в свою очередь, предупредила полицейских. После расследования по обвинению в мошенничестве был арестован, а затем освобождён под залог 19-летний юноша, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как напоминает издание, концентрация миллиардеров в Гонконге — одна из самых высоких в мире. При этом многие из них пожилые, что делает их уязвимыми для мошенников. В первом квартале 2021 года число сообщений о телефонных мошенничествах выросло на 18%. В общей сложности за этот период преступники присвоили около 350 млн гонконгских долларов ($45 млн). В прошлом году 65-летняя женщина лишилась порядка $10 млн в результате использования аналогичной схемы.