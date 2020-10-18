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Hill: в США рэпера, хваставшегося незаконно нажитым богатством, арестовали за мошенничество

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американского рэпера Фонтрелла Антонио Бейнса арестовали по обвинениям в мошенничестве, пишет The Hill со ссылкой на заявление Минюста США. Музыкант ранее опубликовал клип, в котором хвастался, что разбогател путём махинаций с пособиями по безработице.
Hill: в США рэпера, хваставшегося незаконно нажитым богатством, арестовали за мошенничество
Reuters
Рэпер Фонтрелл Антонио Бейнс, выступающий под сценическим псевдонимом Nuke Bizzle, был арестован по обвинениям в мошенничестве, пишет The Hill со ссылкой на недавнее заявление Министерства юстиции США.
 
Ранее он опубликовал клип, в котором хвастался тем, что разбогател, получая незаконным способом пособия по безработице, выплачиваемые в связи с нынешней пандемией коронавируса.

По данным Минюста США, с помощью своей мошеннической схемы 31-летний рэпер подал заявления на пособия на сумму более $1,2 млн.
 
Бейнс владел и пользовался 92 дебетовыми картами, выпущенными калифорнийским Департаментом развития занятости (EDD) на имена третьих лиц, в том числе жертв кражи персональных данных.

Рэпер и его соучастники предположительно получили в своё распоряжение более $704 тыс. долларов за счёт снятия наличных, в том числе в Лас-Вегасе, а также путём приобретения товаров и услуг.

Бейнс похвастался своим умением обманывать EDD в видеоклипе с участием другого рэпера Fat Wizza. Ролик был выложен на YouTube 11 сентября.

Музыкант был арестован полицией Лас-Вегаса ещё 23 сентября, отмечает издание. При себе у него было восемь дебетовых карт, семь из которых были на имена других людей.
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источник
Hill США Северная Америка
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