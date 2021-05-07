Euronews: последствия пандемии усугубляют проблемы трудовых мигрантов в Португалии
Последствия пандемия коронавируса усугубляют проблемы трудовых мигрантов. В португальской провинции Алентежу в рамках расследования по делу о торговле людьми полиция приехала с проверкой на ферму, где около 50 нелегальных рабочих жили в антисанитарных условиях. Их затем перевезли в туристический комплекс.
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