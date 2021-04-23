DT: Северной Ирландии предсказали выход из состава Великобритании

Большинство участников опроса, проведённого BBC среди жителей Ирландии и Северной Ирландии, заявили, что считают вопрос о статусе последней неурегулированным, передаёт The Daily Telegraph. По мнению большинства респондентов, регион выйдет из состава Великобритании в ближайшие 25 лет.

Большинство людей по обе стороны ирландской границы считают, что Северная Ирландия выйдет из состава Соединённого Королевства в течение 25 лет, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на проведённый Британской вещательной корпорацией BBC опрос.

Чуть меньше половины респондентов в Северной Ирландии проголосовали бы за сохранение членства в Великобритании, если бы соответствующее голосование было бы проведено в ближайшее время. 43% выступили за объединённую Ирландию, а 8% опрошенных признались, что не готовы ответить на вопрос.

В Ирландии 51% принявших участие в опросе заявил, что уже сейчас поддержал бы объединение с Северной Ирландией, а за сохранение нынешнего положения высказались 27%.

При этом большинство опрошенных по обе стороны границы сочли, что через 10 лет Северная Ирландия сохранит членство в Соединённом Королевстве, однако уже через 25 лет ситуация в корне изменится и регион покинет состав Великобритании.

Три четверти опрошенных в Северной Ирландии заявили, что спор о статусе региона остаётся неурегулированным, а значит в будущем существует вероятность насилия. С ними согласились 87% респондентов в Республике Ирландия.

Как напоминает издание, данные опроса появились вскоре после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон назвал себя «гордым юнионистом», иначе говоря, сторонником сохранения Северной Ирландии в составе Великобритании. При этом Джонсон уточнил, что работает над тем, чтобы «отшлифовать» таможенную границу в Ирландском море, которая допускает появление двух разных экономических систем в рамках одного государства.

Однако мнения относительно необходимости сохранения в силе Североирландского протокола, который фактически создаёт торговую границу внутри Великобритании, для того чтобы сохранить границу с Республикой Ирландия открытой, разделились почти поровну. Как пишет The Daily Telegraph, 48% опрошенных в Северной Ирландии выступают за отмену протокола, а за сохранение документа высказались 46%.

Премьер также отметил, что столетие создания Северной Ирландии в 1921 году необходимо отметить. Однако на фоне беспорядков и столкновения с полицией в регионе с Джонсоном, по данным опроса, согласны лишь 40% респондентов в Северной Ирландии.