Guardian: Джонсон отказался созывать экстренный саммит по беспорядкам в Северной Ирландии

Несмотря на настойчивые призывы Дублина, Лондон не спешит проводить специальные двусторонние переговоры, чтобы стабилизировать ситуацию в Северной Ирландии, пишет The Guardian. По данным издания, правительство Бориса Джонсона опасается, что подобная встреча может вызвать недовольство у сторонников единства Великобритании.

Правительство Бориса Джонсона уклоняется от призывов провести специальный кризисный саммит с Дублином для разрядки усиливающейся напряжённости в Северной Ирландии. При этом в мире растёт обеспокоенность относительно возможного возврата к межрелигиозному насилию в регионе, пишет The Guardian.

На протяжении нескольких дней в Белфасте и других городах Северной Ирландии продолжались беспорядки. Накануне на севере столицы протестующие нападали на стражей правопорядка, протаранили полицейский автомобиль и поджигали мусорные контейнеры посреди дороги.

Белый дом выразил опасение по поводу происходящего в регионе. Джо Байден призвал к спокойствию на фоне того, что полиция Белфаста называет «самым жестоким проявлением насилия» за долгие годы, обращает внимание The Guardian.

По данным издания, Дублин настойчиво предлагает Лондону провести межправительственной конференции на высоком уровне, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. Однако эта идея не находит живого отклика у британской стороны.

Дублин хочет, чтобы в регионе состоялась встреча между госсекретарем Великобритании по делам Северной Ирландии Брэндоном Льюисом и министром иностранных дел Ирландии Саймоном Ковени. На ней необходимо обсудить ряд вопросов, которые вновь обострили напряжённость, в том числе торговые и пограничные проблемы, вызванные сделкой по брекситу, заключенной Джонсоном.

По информации The Guardian, запросы о специальной встрече, которая предусмотрена Белфастским соглашением, были переданы по дипломатическим каналам в конце прошлой недели, но были отклонены Лондоном. «Существует опасение расстроить юнионистов; беспокойство, что это может быть сочтено слишком большим вмешательством Дублина в дела Северной Ирландии», — пояснил изданию высокопоставленный источник.

Джонатан Пауэлл, который был главным британским переговорщиком в Северной Ирландии с 1997 по 2007 год, считает, что для правительства Джонсона регион стал «тараном» в споре с ЕС. Он также высказывает мнение, что британский премьер солгал об негативных последствиях сделки по брекситу.

«Необходимо только, чтобы британское правительство начало обращать внимание на Северную Ирландию, а не цинично её использовать, — полагает Пауэлл. — Худшие проблемы в Ирландии всегда возникали, когда Великобритания её игнорировала».