DWN: Лондон нашёл «выход» из тупика после брексита — наращивание вооружения

Великобритания очень сильно страдает от последствий брексита, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Страна столкнулась с рядом экономических и политических трудностей, но её премьер-министр Борис Джонсон нашёл «выход» из тупика. Он разработал масштабный и многомиллиардный план модернизации британских войск, который вернёт его государству статус «ведущей морской державы».

После брексита Великобритания переживает серьёзные экономические и политические трудности, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Бизнес в стране страдает из-за новых таможенных барьеров с ЕС. К примеру, возникли проблемы с экспортом морепродуктов, импортом пчёл и картона. По сравнению с 2019-м в 2020 году автомобильная промышленность сократилась на 29,3%, достигнув самого низкого значения с 1984 года.

Уровень безработицы достиг рекордной за последние четыре года отметки, продолжает издание. ВВП сократился на 2,6%. Ситуацию также усугубляет пандемия коронавируса. Навсегда закрылись 6 тыс. пабов, ресторанов и клубов. Из-за той многомиллиардной финансовой помощи, которую власти оказали населению, рекордной отметки достиг и государственный долг.

Премьер-министр Борис Джонсон называет всё это «детскими болезнями», от которых его страна рано или поздно вылечится. Но представители экономических кругов относятся к происходящему гораздо критичнее. По их мнению, многие британские компании перестанут экспортировать свой товар в ЕС, потому что делать это будет слишком дорого и сложно. Объём торговли продолжит сокращаться. Раньше Великобритания была «входными воротами» для изделий моды, текстиля, аксессуаров и игрушек, идущих из Азии в Европу. Теперь это изменится.

И вот Лондон нашёл «выход» из сложившейся ситуации — наращивание вооружений, продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Власти собираются вложить огромные деньги в разработку новейших боевых систем. В Шотландии будут строить корабли, в Уэльсе — бронетехнику, а в Северной Ирландии — спутники. В юго-западном регионе Корнуолл будут добывать литий, необходимый для производства батарей.

Инвестиции в Шотландию — это также попытка с помощью экономической помощи и создания новых рабочих мест создать противовес требованиям независимости, которые озвучивают местные власти. При этом после того, как возымели силу негативные последствия брексита, они стали звучать ещё громче.

Новый план по наращиванию вооружений Бориса Джонсона — это самая серьёзная переработка британской стратегии со времён холодной войны. «Начало нашим международным амбициям нужно закладывать дома», — считает он. По его словам, инвестиции в оборону вернут стране статус «ведущей морской державы», сделают её более конкурентоспособной и позволят поддерживать высокий уровень инноваций. В Королевских ВВС появятся современные истребители. К тому же планируется создать отдел, занимающийся разработками искусственного интеллекта, а также построить центр космических полётов, который в 2022 году запустит в космос первую британскую ракету.