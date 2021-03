Independent: ЕС собирается судиться с Британией из-за нарушений договорённостей по брекситу

Евросоюз намерен в ближайшие дни подать в суд против Британии, пишет The Independent. Брюссель решил пойти на этот шаг, после того как британские власти в одностороннем порядке объявили о продлении льготного периода по ряду договорённостей в рамках брексита.

Евросоюз «в ближайшие дни» может инициировать судебное разбирательство в отношении Великобритании из-за решения британского правительства в одностороннем порядке продлить льготный период, установленный для полного выполнения договорённостей в рамках брексита, пишет The Independent.



Как поясняет издание, под льготным периодом подразумевается временное ослабление проверок для супермаркетов и поставщиков товаров. Он был введён, чтобы дать компаниям время для адаптации к новым торговым барьерам при транспортировке товаров через Ирландское море. Этот период должен был истечь в конце марта.



Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что действия Великобритании являются «нарушением» протокола по Северной Ирландии, и пригрозил отреагировать на события «законными средствами».



Согласно ирландскому телеканалу RTE News, Еврокомиссия намерена в ближайшие дни направить официальное уведомление Лондону, а также письмо в Объединённый комитет ЕС и Великобритании, что запустит механизм урегулирования споров, оговорённый в соглашении по брекситу.



Источник в Евросоюзе в беседе с The Independent не опроверг эту информацию, говорится в статье.



На прошлой неделе Брэндон Льюис, британский министр по делам Северной Ирландии, вызвал возмущение в Брюсселе, объявив в одностороннем порядке, что Великобритания «предпримет несколько оперативных шагов, чтобы избежать резкого разрушительного перехода», и что льготный период будет продлён до октября.



На фоне роста напряжённости министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, в свою очередь, заявил, что Великобритания — это партнёр по переговорам, которому блок «просто не может доверять». Он также обвинил британские власти в «очередном нарушении своих обязательств», намекнув на прошлогодний жаркий спор вокруг пересмотра частей сделки по брекситу.



Переговоры между Брюсселем и Лондоном о продлении льготного периода продолжаются. Как отмечает The Independent, министры просят Евросоюз продлить его до 2023 года.