Обозреватель Le Figaro: после пандемии фрексит стал весьма возможен

Во Франции и прежде были люди, скептически настроенные по отношению к Евросоюзу. Однако, как пишет обозреватель Le Figaro, во время пандемии бюрократизм ЕС проявился ещё больше, а помощи от него страны так и не дождались, поэтому число недовольных выросло, и выход Франции из ЕС уже не кажется столь невероятным.

По мнению тех, кто выступает в защиту Евросоюза, он придаёт своим членам силу и помогает выжить во время кризисов, пишет обозреватель Le Figaro Лоран Эрбле. Но он отмечает, что брексит и коронавирус показали: эти аргументы далеки от реальности.

Санитарный кризис выявил, например, что из Европы ушла промышленность. Так, почти не осталось предприятий, которые делали бы маски для лица. До 80% главных ингредиентов для лекарств производятся за пределами Европы, и в основном в Азии. Так что получилось, что Китай, откуда пришёл коронавирус, на нём ещё больше обогатился, в 2020 году там взрывными темпами рос экспорт медицинских товаров.

Автор статьи видит в этом прямую ответственность Евросоюза — именно он занимается торговыми соглашениями и препятствует предоставлению преференций европейской торговле. Так что год назад французы были уверены в том, что весь мир позавидовал бы их медицинской системе. Но пандемия показала тяжёлые последствия от сокращений трат на здравоохранение. В итоге коек для больных было в обрез, врачей не хватало, а французским медсёстрам, как оказалось, платят на 19% меньше, чем в среднем по ОБСЕ. И в этом автор статьи видит вину общеевропейских властей: они год за годом рекомендуют странам сокращать государственные траты и снижать зарплаты, чтобы повысить свою конкурентоспособность.

ЕС мог бы помочь странам-членам лучше справиться с пандемией, и Европейский центробанк принял ряд верных мер. Но при этом остались по-прежнему проблемы, связанные с «институтом, далёким от какой-либо политической ответственности». Например, отмечает автор статьи, США приняли уже третий план помощи, несмотря на тяжёлое бремя для их экономики. Так что в целом объём выделяемых денег за 2020 и 2021 год достигнет там $5 трлн. Для Европы эта сумма составит едва ли €300 млрд.

В свою очередь, Великобритания, которой пророчили много бед, наоборот, показывает, что её стратегия борьбы против пандемии оказалась более успешной, чем у ЕС. «Получилось всё ровно наоборот, ЕС столь медлителен и плох в своих переговорах, что всё большая часть европейских стран начинают действовать в обход и закупаться вакциной у России и Китая». Статистика говорит о том, что в Европе заказали 10% необходимой вакцины, тогда как в Великобритании — 35%, а в США — 28%.

Именно вакцина играет основную роль в преодолении кризиса, отмечает обозреватель. Чем больше под защитой оказывается население из группы риска, тем активнее страна может снимать ограничения и восстанавливаться после этого кризиса. А судя по стратегии Брюсселя, европейским странам ещё долго предстоит платить за «вакцинное фиаско ЕС».

«В конечном итоге ЕС оставил нас безоружными перед санитарным кризисом, и не спешит нам на помощь», — пишет автор статьи. По его словам, такое не может пройти бесследно для имиджа союза. «И хотя никогда большинство французов не желали покинуть зону евро или ЕС, последние месяцы льют воду на мельницу тех, кто этого бы хотел». При этом далеко не все французы поддерживают политику ЕС, и идеи фрексита находят там своих сторонников. Самым весомым аргументом против этого до сих пор была мысль, что вне союза хуже, чем в нём. Но теперь брексит показал, что выход из ЕС хоть и труден, но возможен. Плюс, он может быть даже выгоден, как то показывает обстановка с вакцинацией в Великобритании.

Так что получается, что ЕС не защитил Францию ни от одного кризиса, при этом сделал европейский континент рынком сбыта для американских многонациональных корпораций и Китая, а Штаты по-прежнему продолжают навязывать европейцам свою волю. «ЕС — это лишь дополнительная и неадаптированная бюрократическая структура, которая парализует нас и отвлекает, и никогда не служит нашим интересам».

Выходит, что хотя многие французы считают идею о выходе из ЕС крамольной, пандемия снабдила её сторонников дополнительными аргументами. И автор статьи в Le Figaro видит вполне реальным организовать кампанию, в результате которой бы большинство французов всё же высказались за полный и незамедлительный разрыв с Европейским союзом.