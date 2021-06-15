Daily Mail: «пустые полки и риск пустых тарелок» — в Британии просят привлечь армию к доставке товаров в магазины

В Британии из-за брексита и пандемии возникла нехватка водителей грузовиков, причём, по данным Федерации оптовых дистрибьютеров, для решения проблемы не хватает 70 тыс. специалистов, пишет Daily Mail. Глава этой федерации Джеймс Билби уже призвал британское правительство привлечь военных для исправления сложившейся ситуации.
Из-за нехватки водителей в Великобритании начали звучать призывы к армии помочь с доставкой продуктов питания в магазины, пабы, рестораны и дома престарелых, пишет Daily Mail.
Как заявили в Федерации оптовых дистрибьюторов (FWD), ситуация достигла критической точки, которая ведёт к пустым полкам и риску пустых тарелок. Местные круглосуточные магазины уже начали вывешивать объявления, предупреждающие покупателей о нехватке товаров из-за отсутствия водителей, занимающихся доставкой.
Сети пабов и ресторанов также не получают ожидаемых поставок свежих продуктов. Сокращаются поставки пива, молока и других охлаждённых продуктов. Кроме того, есть опасения, что ситуация может повлиять на поставки топлива на автозаправочные станции.
Глава FWD Джеймс Билби заявил, что нехватка водителей грузовых автомобилей оценивается в 70 тыс. человек.
«Ситуация достигла критической точки, и она может ухудшиться по мере открытия новых объектов гостиничного бизнеса и увеличения спроса. Правительству нужно действовать очень быстро. Мы уже обеспокоены настолько, чтобы предложить правительству рассмотреть возможность привести армейские грузовики в режим готовности, чтобы обеспечить достаточное количество транспортных средств и водителей для распространения продуктов питания», — подчеркнул Билби.
Он также добавил: «По оценкам, нехватка водителей для грузовых автомобилей составляет 70 тысяч человек, поэтому некоторым оптовикам пришлось ограничить количество поставок, которые они осуществляют в магазины, что привело к некоторым проблемам с доступностью».
В Ассоциации автомобильных грузоперевозок при этом заявили, что кризис был вызван сочетанием из брекста, который привёл к сокращению числа европейских водителей грузовиков, и COVID-19, из-за которого в течение года не велась подготовка новых водителей.
Во время пандемии британское правительство продлило часы, в течение которых профессиональные водители грузовиков могут находится за рулём, однако с этой практикой было недавно покончено.
FWD уже обратился к правительству с просьбой вернуть эту практику и предоставить армейских водителей для доставки товаров в уязвимые районы, пишет Daily Mail.
В России за сутки выявлено 14 185 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 236 593, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с правительством Москвы создаст собственную систему мониторинга циркулирующих в регионе штаммов коронавируса для их дальнейшего изучения.
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен опубликовал обращение к болельщикам, в котором поблагодарил их за поддержку и добрые слова после инцидента с его участием в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Финляндии.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что на Украине разрабатывается законопроект, направленный на отмену свободной экономической зоны Крым.
Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович отреагировал на обвинения в расовых высказываниях в адрес футболистов Северной Македонии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
Более 100 окон выбило взрывной волной из-за крупного пожара на автогазозаправочной станции в Новосибирске. Об этом журналистам сообщил глава департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко.
Бенте Шмейхель, мама вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля, прокомментировала инцидент с полузащитником Кристианом Эриксеном в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Финляндии.
Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 1014 — до 2 224 992, следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны.
Основная причина пожара на автогазозаправочной станции в Новосибирске — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей. Об этом заявил на оперативном совещании глава региона Андрей Травников.