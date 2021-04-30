Le Journal de Montréal: Китай будет штрафовать рестораны за пищевые отходы

Китайский парламент одобрил закон для борьбы с продуктовым расточительством: теперь рестораны могут получить серьёзный штраф, если позволят посетителям заказывать слишком много блюд, рассказывает Le Journal de Montréal. Кроме того, большие суммы придётся заплатить и тем, кто снимет или выложит в сеть записи застолья, где участники соревнуются в обжорстве.

В четверг Китай принял закон для борьбы с расточительным использованием продуктов питания: теперь в стране, где на застольях принято заказывать много блюд, будут штрафовать за выброшенную еду, сообщает Le Journal de Montréal. Согласно информационному агентству «Синьхуа», ежегодно ресторанный бизнес в одной только городской среде производит около 18 млн тонн пищевых отходов.

Как рассказывает издание, ещё в начале 1960-х годов население страны страдало от голода, который привёл к десяткам миллионов жертв. Однако с тех пор Китай стал сильной экономикой мира и главным поставщиком продуктов питания. В некоторых кругах обильные банкеты стали нормой и в конце концов возмутили президента Си Цзиньпина. В августе прошлого года он призвал своих соотечественников к умеренности в еде и прекращению расточительства.

В четверг китайский парламент, подчиняющийся правящей коммунистической партии, одобрил закон, по которому пищевые отходы теперь являются правонарушением. Согласно официальному телеканалу, такое постановление даёт рестораторам возможность штрафовать клиентов в случае перевода продуктов питания. В то же время те, кто доест свою порцию, могут получить «компенсацию», добавляет канал без уточнения деталей.

По информации канадской газеты, заведения, которые поощряют клиентов заказывать много блюд, могут получить максимальный штраф в 10 тыс. юаней (€1 274, что больше средней зарплаты). Кроме того, по закону заплатить придётся и за популярные в интернете видеозаписи обильных пиршеств, во время которых участники соревнуются в обжорстве. Ответственные за запись или выкладывание такого видео в сеть лишатся 100 тыс. юаней (€12 740).

В статье отмечается, что прошлым летом президент Си Цзиньпин уже выступал с критикой продовольственного расточительства: тогда пандемия коронавируса и сильные наводнения привели к подорожанию продуктов по всей стране. Его слова подняли вопрос о продовольственной безопасности Китая и возможной нехватки еды.

Как это случалось во время расцвета маоизма, слов лидера оказалось достаточно для возникновения множества более-менее разумных инициатив. Так, в одном из ресторанов города Чанша клиентам предлагали взвеситься перед тем, как заказать соответствующее их полноте меню. Такие меры встретили шквал критики в соцсетях, а владельцу заведения пришлось принести свои извинения, пишет Le Journal de Montréal.