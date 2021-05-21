France Info: пандемия довела отчаявшуюся венесуэльскую молодёжь до обращения к знахарям

Венесуэльская молодёжь всё чаще страдает от отчаяния, меланхолии и депрессии, которые вызвала эпидемия коронавируса, карантин и общий низкий уровень жизни в стране, передаёт France Info. Для борьбы с этими расстройствами многие обращаются к психологам на горячей линии, однако некоторые предпочитают нетрадиционную медицину.

Теперь она видит жизнь в другом свете. Студентка Мария Габриэлла представляет свои рисунки в квартале артистов в Каракасе. Это терапия после нескольких месяцев страданий: из-за пандемии коронавируса и жёсткого карантина она пыталась покончить с собой.

МАРИЯ ГАБРИЭЛА ТАБЛЕРА, студентка: Нахождение взаперти, невозможность выйти, потеря распорядка дня вызвала у меня сильную депрессию. И со временем она обострилась. Я попыталась совершить самоубийство, потому что я не хотела продолжать (так жить. — ИноТВ), но верёвка, которую я использовала, порвалась.

Всё больше молодых венесуэльцев страдает от отчаяния и меланхолии. На бесплатной горячей линии, где работают психологи, регистрируют всё больше обращений за помощью.

В Венесуэле Николаса Мадуро — преемника Уго Чавеса с 2013 года — в нищете проживает 8 из 10 жителей. Хотя в стране много нефти, ей не хватает основных продуктов питания. Кризис в здравоохранении ещё сильнее усугубил уже и так очень тяжёлое положение.

ХУАН КАРЛОС КАНГА, председатель Федерации психологов: Мы выявляем растущие показатели беспокойства, тревоги, грусти и депрессии. Эти расстройства в отсутствии правильного лечения быстро распространяются и становятся опасными.

Для борьбы с этими заболеваниями или для отвода беды множество венесуэльцев сейчас обращаются к знахарям. Это альтернатива традиционной медицине, чтобы победить вирус и его последствия.