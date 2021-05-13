«Изолирован и повержен» — Мадуро прокомментировал готовность Гуаидо к диалогу

Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо изменил свою политическую стратегию и согласился на диалог с Николасом Мадуро, передаёт TVE. Как отмечает испанский телеканал, последний в ответ попытался дискредитировать своего оппонента, заявив о том, что Гуаидо просто оказался не у дел. Между тем президент Венесуэлы всё же предоставил оппозиционеру возможность для диалога, говорится в материале.

Продолжаем тему Венесуэлы. Оппозиционер Хуан Гауидо изменил свою политическую стратегию, согласившись на диалог с Николасом Мадуро. Он предлагает последнему устроить свободные выборы взамен на то, что США и Европейский союз снимут со страны санкции. Венесуэльский президент уже дал ему ответ.



Первая реакция Николаса Мадуро на изменение подхода со стороны Гуаидо состояла в том, чтобы дискредитировать своего оппонента.



НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Этот тупица выходит и говорит, что хочет диалога, поскольку оказался совершенно не у дел, в изоляции. Он оказался изолирован и повержен.



Мадуро предоставил Гуаидо возможность для диалога, в котором последний может поучаствовать при поддержке Европейского союза. Венесуэльский лидер уже ведёт диалог с другими оппозиционерами, например, с бывшим кандидатом в президенты Энрике Каприлесом, которому удалось назначить двух из пяти членов Национального избирательного совета. Остальные члены совета — чависты.



ХУАН ГУАИДО, оппозиционный лидер: Венесуэла нуждается в соглашении по национальному спасению.



Однако у Гуаидо есть ещё один козырь. Он предлагает Мадуро снятие санкций, введённых его покровителями — Соединёнными Штатами и Европой, в обмен на проведение выборов.



ХУАН ГУАИДО: Среди стимулов для режима — постепенное снятие санкций.



На другом фронте Верховный суд Венесуэлы потребовал от Испании экстрадировать ещё одного оппозиционера Леопольдо Лопеса, приговорённого к восьми годам тюрьмы. Перед тем как бежать из страны, он укрылся в посольстве Испании в Каракасе.



Венесуэльский политик живёт теперь в изгнании в Мадриде. Министерство юстиции (Испании. — ИноТВ) всё ещё не получило запрос.



Лидер Народной партии Пабло Касадо попросил правительство не экстрадировать Леопольдо Лопеса.



Дата выхода в эфир 13 мая 2021 года.