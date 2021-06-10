Independent: «всё меньше и меньше терпения» — Брюссель пригрозил Лондону торговыми квотами

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович предупредил Лондон о готовности Брюсселя ввести тарифы и квоты на экспорт из Великобритании, после отсутствия прогресса в ходе переговоров относительно Североирландского протокола, пишет The Independent. Тем не менее в британском правительстве выразили уверенность в том, что в скором времени найдут компромисс с ЕС.

Брюссель пригрозил «приостановить» действие отдельных частей торгового соглашения по брекситу, в случае если Великобритания не вернётся к выполнению всех положений Североирландского протокола, сообщает The Independent.

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарованием состоявшимися в среду переговорами, в ходе которых сторонам так и не удалось достичь компромисса, предупредив, что у ЕС остаётся «всё меньше и меньше терпения». В частности, по словам политика, Брюссель готов ввести тарифы и квоты на экспорт из Великобритании и даже «приостановить сотрудничество в некоторых секторах».

Шефчович отметил, что в случае дальнейших односторонних действий со стороны Лондона Брюссель отреагирует «быстро, твёрдо и решительно», чтобы обеспечить соблюдение Великобританией Североирландского протокола, под условиями которого там подписались.

«К сожалению, до сих пор существуют многочисленные и серьёзные пробелы в выполнении Великобританией нашего соглашения. Эти пробелы должны быть устранены», — предупредил замглавы Еврокомиссии.

По словам Шефчовича, ЕС готов пойти на компромисс по целому ряду вопросов, однако Брюссель «не может отменить суть протокола». Он пригрозив «ответными мерами», подразумевающими отмену сделки о свободной торговле с Лондоном. Политик не стал уточнять, в рамках каких вопросов ЕС может приостановить сотрудничество с Великобританией, уточнив, что всеми силами стремится этого избежать.

Однако несмотря на предупреждение Брюсселя представитель британского правительства по брекситу и международной политике Дэвид Фрост не исключил, что Великобритания в одностороннем порядке отложит запрет на экспорт охлаждённого мяса, который должен вступить в силу в конце июня.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «не беспокоится», что угроза «колбасной войны» с ЕС омрачит проведение саммита G7 в Корнуолле на этой неделе. По словам Джонсона, он «очень и очень оптимистично» настроен, так как убеждён в том, что стороны могут «легко» достичь компромисса.

Впрочем, как отмечает издание, никаких указаний о пересмотре британской позиции на переговорах от премьера так и не поступило. Британский лидер лишь отметил, что стремится найти решение, «которое защитит мирный процесс, но также гарантирует экономическую и территориальную целостность всего Соединённого Королевства».

При этом новый лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Эдвин Путс, который должен встретиться с Шефчовичем на следующей неделе, и вовсе призвал отказаться от протокола, учитывая отсутствие прогресса в переговорах. По словам Путса, всё, что документ принёс Северной Ирландии — «нестабильность и рост цен».

«Если Брюссель глух к нашим проблемам, то наше собственное правительство должно действовать в одностороннем порядке, чтобы защитить Северную Ирландию», — приводит The Independent слова политика.