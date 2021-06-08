Daily Express: бывший советник Джонсона предупредил о намерении ЕС заставить Британию вернуться

12:33 Уткин хочет увидеть матч Россия — Украина на Евро-2020 Спортивный журналист Василий Уткин выразил желание увидеть матч национальных команд России и Украины на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020.

12:23 Глава мировой федерации MMA оценил вероятность участия Нурмагомедова в Олимпиаде Президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун поделился мнением о возможности участия в летних Олимпийских играх 2028 года бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова в случае включения смешанных единоборств (ММА) в программу соревнований.

12:22 Рябков отметил необходимость снять с паузы диалог с США по стратегической стабильности Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что нельзя сохранять паузу в диалоге между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности ещё дольше.

12:18 Умерла писательница Елена Стефанович Писательница Елена Стефанович скончалась в Забайкальском крае на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры региона.

12:18 В Госдуме оценили идею снижения процентной ставки по микрозаймам Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Ивана Сухарева снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам.

12:13 Пфафф объяснил, как России победить Бельгию на Евро-2020 Бывший игрок сборной Бельгии Жан-Мари Пфафф рассказал, считает ли сборную России аутсайдером в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

12:00 Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе В России следующая рабочая неделя с 14 июня будет сокращена из-за переноса выходного дня с субботы на понедельник.

12:00 Лукашенко поручил развить производство стрелкового оружия в Белоруссии Белоруссия должна производить хотя бы минимальный объём стрелкового оружия самостоятельно, заявил лидер республики Александр Лукашенко во время заслушивания доклада о перспективах развития военно-промышленного комплекса страны.

11:55 AS опубликовало свою версию схемы сборной России на Евро-2020 Испанское издание AS опубликовало свою версию схемы сборной России на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020.

11:55 В посёлке в Ленинградской области введён режим повышенной готовности В посёлке Кузьмоловский Ленинградской области в связи с передачей одним ведомством другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность, введён режим повышенной готовности.

11:52 В Москве за сутки выявили 3817 новых случаев COVID-19 Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3817, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Общее число зафиксированных в городе случаев COVID-19 достигло 1 205 090.

11:47 «Транснефть» сообщила о снижении прокачки нефти по «Дружбе» через Словакию Российская компания «Транснефть» сообщила о корректировке графика поставки ресурсов по нефтепроводу «Дружба».

11:46 Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос» Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

11:39 В «Росатоме» оценили стоимость проекта атомного энергоблока БРЕСТ Стоимость проекта первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300 оценивается около 100 млрд рублей. При этом себестоимость произведённой на нём электроэнергии, как ожидается, будет ниже цены электричества, вырабатываемого обычными АЭС, сообщили в «Росатоме».

11:37 В Госдуме оценили перспективы вступления Украины в НАТО Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил перспективы присоединения Украины к НАТО.

11:34 РБК сообщил об обсуждении в Кремле вариантов списка «Единой России» Численность федеральной части списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму могут изменить.

11:33 Daily Record: Дзюба постарается стать лучшим бомбардиром сборной России за всю историю Нападающий сборной России Артём Дзюба вошёл в список футболистов, за которыми стоит следить на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020, составленный журналистами издания Daily Record.

11:31 Опубликовано видео внезапной проверки военкомата Сергеем Шойгу В сети появилось видео внезапной проверки одного из московских военкоматов министром обороны России Сергеем Шойгу.

11:21 The Athletic назвал Головина главной звездой сборной России на Евро-2020 Журналисты издания The Athletic поделилось ожиданиями от игры полузащитника сборной России Александра Головина на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020.

11:16 Число случаев коронавируса в России за сутки возросло на 9977 В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 9977 человек в 84 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 5 145 843, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

11:10 Стали известны расклады, при которых Россия и Украина встретятся на Евро-2020 Стали известны две вариации турнирных раскладов на чемпионат Европы по футболу — 2020, при которых национальные команды России и Украины смогут пересечься в плей-офф.

11:10 Более 70% тестов на коронавирус выполняются в России за счёт бюджета Более 70% тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 выполняются в России за счёт бюджетных средств, заявили в Роспотребнадзоре.

10:57 Более 1 млн жителей ЕС получили COVID-сертификаты с начала июня Более 1 млн жителей Евросоюза получили цифровые коронавирусные сертификаты после начала развёртывания в тестовом режиме 1 июня системы их выдачи. Об этом сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс на пленарной сессии Европарламента.

10:54 В сборной России не выявлено заболевших коронавирусом перед Евро-2020 Сборная России прошла проверку на инфицирование коронавирусом перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

10:48 Восемь человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Иванове Восемь человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов и автомобиля в городе Иваново, сообщает областной главк МВД России.

10:44 В конгрессе США призвали отобрать Олимпиаду-2022 у Пекина Американские законодатели внесли в нижнюю палату конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести зимние Олимпийские игры 2022 года из Пекина.

10:36 Столтенберг подтвердил готовность НАТО к защите от России и Белоруссии НАТО готово защищать своих союзников от возможных «угроз» со стороны России и Белоруссии, заверил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

10:33 Источник: Джеймс и Дэвис пропустят Олимпиаду в Токио Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют за сборную США на летних Олимпийских играх в Токио.

10:24 В Кремле обеспокоены ростом напряжённости по линии Восток — Запад Кремль констатирует, что обстановка в мире продолжает осложняться, особое беспокойство вызывают отношения по линии Восток — Запад, заявил помощник президента Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях».

10:22 «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли впервые с 2014 года «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в четвёртом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10:10 РПЛ вошла в топ-5 лиг по числу игроков на Евро-2020 Российская премьер-лига (РПЛ) вошла в пятёрку лучших европейских лиг по количеству футболистов на чемпионате Европы по футболу — 2020.

10:09 В МИД заявили, что Украина будет обсуждаться на саммите России и США Российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден затронут тему Украины во время встречи в Женеве 16 июня, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

09:56 Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом рано Говорить о победе над коронавирусом рано, но надо задуматься, какие уроки извлечь из пандемии, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума «Примаковские чтения».

09:54 В Томской области запущено строительство атомного энергоблока БРЕСТ На площадке Сибирского химического комбината госкорпорации «Росатом» в городе Северске Томской области запустили строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, сообщает РИА Новости.

09:48 Глава Украинской ассоциации футбола высказался о форме сборной Украины на Евро-2020 Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко после товарищеского матча с национальной командой Кипра поделился мнением о форме сборной Украины на чемпионате Европы по футболу — 2020.

09:42 Минприроды заявило о занижении Якутией и Приангарьем данных о пожарах Якутия и Иркутская область значительно занижают данные о площади действующих лесных пожаров, говорится в обращении главы Минприроды России Александра Козлова в Генпрокуратуру.

09:40 La Gazzetta dello Sport назвала Дзюбу «капитаном-катастрофой» Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало статью о нападающем сборной России Артёме Дзюбе перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

09:32 Главу Бурятии оштрафовали за разведённый костер Глава Бурятии Алексей Цыденов получил штраф от МЧС за разведение костра. Об этом он сообщил в своём Instagram.

09:21 Назван тренер года в НБА Наставник «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо признан лучшим главным тренером года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

09:20 Синоптик предупредил о ливнях и граде в Москве 8 июня В Москве во второй половине дня во вторник, 8 июня, ожидаются ливни с грозами, местами град, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

09:12 Романов дебютировал в Кубке Стэнли Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов дебютировал в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках четвёртого матча второго раунда серии с «Виннипег Джетс».

09:08 Лукашенко ужесточил наказание за проведение несогласованных митингов Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который, в частности, ужесточает ответственность за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

09:02 Нападающий сборной Польши пропустит Евро-2020 из-за травмы Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик из-за повреждения не сможет принять участие в чемпионате Европы по футболу — 2020.

08:52 На Украине число случаев коронавируса за сутки возросло на 1602 На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1602 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 216 654 случая COVID-19, сообщает украинский Минздрав.

08:49 СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020 Украинские СМИ сообщают, что сборная России может отказаться от участия в чемпионате Европы по футболу — 2020.

08:34 Профсоюзы попросили Путина вмешаться в вопрос индексации пенсий Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил президенту страны Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

08:33 «Монреаль» победил «Виннипег» и вышел в третий раунд плей-офф НХЛ «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в четвёртом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:22 «Финикс» разгромил «Денвер» и повёл в серии плей-офф НБА «Финикс Санз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в первом матче второго раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

08:17 Axios: Киев неверно истолковал слова Байдена о членстве Украины в НАТО Украинская сторона неправильно истолковала слова президента США Джо Байдена о членстве Украины в НАТО. Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности.