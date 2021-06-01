Stern: Джонсон анонсировал постройку нового «национального флагмана» Великобритании

Пытаясь перебить поток негативных новостей, Борис Джонсон анонсировал создание нового «национального флагмана» Великобритании, пишет Stern: корабля, который будет символизировать статус Соединённого королевства в мире. Согласно плану, на судне будут проводиться важные политические переговоры, а также выставки и саммиты. Впрочем, издание отмечает, что спуск корабля на воду планируется только в 2024 году, а значит он вряд ли станет площадкой для переговоров после брексита.

В последние недели Борис Джонсон был вынужден разбираться с весьма неловкими темами, пишет Stern. Речь идёт о дискуссиях вокруг люксового ремонта служебного жилья премьера и его дорогостоящей поездке на Карибы: и то, и другое было оплачено спонсорами. Также речь идёт о «строптивых шотландцах», стремящихся к независимости, и о бывшем советнике Джонсона Доминике Каммингсе, открыто обвинившем премьера в провале борьбы с пандемией и в общей профнепригодности.

Однако Борис Джонсон не был бы собой, если бы не попробовал позаботиться о возвращении положительных заголовков, пишет Stern. В минувшие выходные он удивил граждан новостью о своей свадьбе с подругой Кэрри Саймондс, став первым премьером за 200 лет, женившимся во время пребывания в должности. Помимо новостей о свадьбе, Джонсон также сделал захватывающий анонс: Великобритания построит новый «национальный флагман», который в будет представлять Соединённое королевство на море. На строительство корабля Джонсон планирует потратить примерно €233 млн. По словам премьера, на борту корабля будут проводится важные торговые переговоры, выставки, политические саммиты и дипломатические переговоры.

Джонсон заявил, что корабль должен символизировать статус Великобритании как «крупной, независимой, морской и торговой державы, а также деятельного актора мировой арены». Как пишет Stern, Джонсон намерен возродить старую британскую традицию национальных флагманов: она закончилась в 1997 году, когда из эксплуатации вывели королевскую яхту Britannia. Издание отмечает, что дискуссия о возрождении традиции идёт в стране уже много лет. Главными сторонниками возвращения национального флагмана являются консерваторы.

После объявления Джонсона поступили предложения назвать новый корабль в честь недавно скончавшегося принца Филиппа. Точного варианта для имени пока нет. Как отмечает Stern, в британском правительстве заявили, что корабль будет построен на территории Великобритании для создания новых рабочих мест — а также для того, чтобы подчеркнуть возрождение британской кораблестроительной индустрии.

Впрочем, не стоит ожидать, что 200-миллионная яхта позволит Великобритании быстро найти своё место в мире после брексита, пишет Stern. Строительство должно начаться в следующем году и завершиться в 2024-м: Великобритания не может на такой срок отложить торговые переговоры с целом рядом стран. Кроме того, не факт что сам Борис Джонсон будет оставаться премьером после завершения строительства, учитывая оказываемое на него политическое давление.