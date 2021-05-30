Sky News Australia: Джонсон тайно женился на своей невесте Кэрри Саймондс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс сыграли тайную свадьбу, которая стала сюрпризом даже для ближайшего окружения политика, передаёт Sky News Australia. Отмечается, что подруга главы государства вдохновляет его заботиться об экологии, поэтому теперь от Лондона стоит ожидать больше «зелёных» инициатив.
ВЕДУЩИЙ:Рита, вчера вечером в Великобритании прошла тайная свадьба. Не королевская свадьба — но вполне могла быть такой. Расскажите нам о ней.
РИТА ПАНАХИ, обозреватель Sky News Australia:Что-то вроде королевской пары — премьер-министр Борис Джонсон и его невеста поженились. Это была тайная свадьба, которая стала неожиданностью даже для его ближайших помощников. Однако они поженились. Борису 56 лет, а его невесте Кэрри Саймондс — 33 года. Судя по всему, она вдохновила его на множество недавних экологических выходок, и мы можем ожидать от правительства Великобритании больше «зелёных» законов.
Среди гостей были отец Бориса Стенли и сестра Джулия. Я думаю, это хорошие новости, поздравления счастливой паре!
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