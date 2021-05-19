Guardian: устала от неуважения — уволилась медсестра, выходившая Джонсона во время заболевания коронавирусом

Британская медсестра Дженни Макги, которая ухаживала за премьер-министром Борисом Джонсоном, когда тот тяжело заболел коронавирусом, подала заявление на увольнение из-за «отсутствия уважения» к медработникам со стороны властей, пишет The Guardian. При этом, по её словам, дело также в недостаточной зарплате и противоречивой риторике правительства.

Медсестра, которая ухаживала за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, когда тот тяжело болел коронавирусом, сообщила, что подала заявление на увольнение, так как её разочаровало «отсутствие уважения» к медицинским работникам со стороны правительства и Национальной службы здравоохранения, пишет The Guardian.

Дженни Макги, которая дежурила у постели премьер-министра на протяжении двух дней, пока последний лежал в отделении интенсивной терапии, также рассказала, что подчинённые Джонсона позднее пытались привлечь её к фотосессии с ним «в поддержку Национальной службы здравоохранения» в ходе её визита на Даунинг-стрит.

«К нам не относятся с тем уважением и не платят того, что мы заслуживаем. Меня от этого просто тошнит. Поэтому я подала заявление на увольнение», — отметила медсестра, имея в виду предложение правительства по повышение зарплаты медсотрудникам на 1%. Ранее британские профсоюзы охарактеризовали эту инициативу как «плевок в лицо».

Медсестра также не слишком положительно оценила борьбу правительства с коронавирусным кризисом. «Большое количество медперсонала считало, что правительство вело борьбу не слишком эффективно — оно продемонстрировало нерешительность, а его риторика не раз менялась. Меня это очень огорчило», — добавила она.

Макги, которая работает главной медсестрой в отделении интенсивной терапии больницы Святого Фомы в Лондоне, вспомнила как выглядел премьер-министр, когда она приехала на работу: «Вокруг него было много других больных пациентов; некоторые из них были на смертном одре. Я помню, что я увидела его и подумала, что он очень, очень плохо выглядит. Он был неестественного цвета».

Вместе с тем в рамках документального фильма «Год, когда Британия остановилась» Макги рассказала о своём глубоком разочаровании насчёт отношения правительства к медицинским работникам, а также их подходу к зарплате для медсестёр. Кроме того, описывая события в ходе пандемии, она отметила, что её больница больше походила на «коронавирусную клоаку».

«В тот раз пациентов было больше, чем во время первого всплеска. Сил медсестёр не хватает ещё больше. Тотальный бардак, честно говоря. Я не знаю, как можно описать весь тот ужас, который мы пережили. Мы были в отчаянии», — призналась Макги.