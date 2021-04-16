Independent: «разделит на людей первого и второго сорта» — британский правозащитный регулятор предупредил о риске введения ковидных паспортов

Британское правительство рассматривает перспективу введения внутренних ковидных «паспортов», которые служили бы пропуском в общественные места. Как сообщает The Independent, Комитет по вопросам равенства и прав человека Великобритании предупредил министров, что подобные меры рискуют обернуться дискриминацией и создать в стране «общество, в котором есть люди первого и второго сорта».

Государственный Комитет по вопросам равенства и прав человека Великобритании предупредил правительство страны, что введение внутренних ковидных «паспортов» может обернуться новыми инцидентами с дискриминацией, сообщает The Independent.

Несмотря на возражения многих парламентариев, британские министры сейчас рассматривают перспективу введения по всей стране сертификатов, в которых было бы указано, вакцинирован ли человек, сдавал ли он недавно тест на коронавирус или есть ли у него антитела. По планам, такие документы могут стать условием для входа в общественные места с большим скоплением людей, вроде стадионов.

Как узнали СМИ, в своих оценках Комитет по вопросам равенства и прав человека пришёл к выводу, что подобная мера может привести к образованию в Соединённом Королевстве «общества, в котором есть люди первого и второго сорта». Сам премьер-министр Борис Джонсон ранее отмечал, что этический вопрос и риск дискриминации выступают одними из основных камней преткновения при разработке системы обеспечения безопасности здравоохранения в общественных местах.

Комитет также рекомендовал работодателям воздержаться от политики «нет прививки — нет работы» до тех пор, пока все молодые люди не получат шанс вакцинироваться. Кроме того, по мнению ведомства, «существует риск незаконной дискриминации, если решения, принимаемые в ходе этого процесса, пойдут в ущерб людям, попадающим по своим характеристикам в категорию «защищённых» (от дискриминации. — ИноТВ), но не привившихся или не имеющих возможности привиться».

В этом месяце ряд политиков уже высказались против введения внутренних ковидных сертификатов и подчеркнули, что такие документы не должны использоваться как причина «отказа человеку в доступе к общим услугам, бизнесу или работе». При поддержке более 70 парламентариев представители Консервативной, Лейбористской партии, Либеральных демократов написали совместное письмо протеста против ковидных «паспортов».

Баронесса Шармишта Чакрабарти, бывший генпрокурор в теневом кабинете экс-лидера лейбористов Джереми Корбина, подчеркнула: «Международные переезды — это роскошь, а вот участие в жизни общества вашей же страны — основное право. Поэтому внутренние ковидные «паспорта» — шаг, заходящий слишком далеко в сторону авторитаризма. Мы возьмём верх над вирусом не дискриминацией и угнетением, а образованием, вакцинацией и взаимной поддержкой».

В то же время, по информации The Independent, в Соединённом Королевстве идут активные обсуждения относительно введения правил об обязательной вакцинации среди сиделок и сотрудников домов престарелых и инвалидов. Комитет по вопросам равенства и прав человека предупреждает, что такая мера может противоречить закону.

Глава одного из крупнейших британских профсоюзов Unison, в котором состоят преимущественно работники госучреждений, Кристина Макни отметила: «Увеличение числа вакцинированных в секторе соцобеспечения важно для всеобщей безопасности. Но обязательные прививки — подход неправильный и отвлекающий от сути проблемы. Слишком жёсткий подход может повлечь за собой плачевные последствия. Некоторые работники могут просто уйти, оставив в ужасном состоянии малооплачиваемый сектор, который и без того с трудом справляется с тысячами открытых вакансий. Это может нанести ущерб по социальной защите престарелых и уязвимых слоёв населения, а этого никто не хочет».