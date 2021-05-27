Euronews: стремление Лондона вернуть «внутренние паспорта» вызвало споры о конфиденциальности

Последние 70 лет британцы обходились без внутренних удостоверений личности, однако сейчас правительство решило вновь ввести обязательный общенациональный документ. Эта инициатива спровоцировала общественные дискуссии о защите конфиденциальности граждан, передаёт Euronews.
Последние 70 лет британцы обходятся без удостоверений личности. Закон об обязательном документе был отменён по окончании Второй мировой. Великобритания остаётся одной из немногих стран в Европе без общенационального паспорта — пока...
Попытка ввести его предпринималась в 2010-м. Но под давлением общественности от инициативы власти отказались.
ФИЛ БУТ, британский правозащитник: За десятилетия ID-удостоверения превратились из простых картонных или пластиковых карт с фотографиями в своего рода смарт-карты, которые содержат информацию в цифровом формате. Это гигантские базы данных для правительства. Цель их применения — вот что вызывает возражения. Но ведь это обычная практика в других странах: по всей Европе мы наблюдаем, как набирает обороты оцифровка идентификационных удостоверений. В одних странах этот процесс контролируется в большей степени гражданами, но в других — правительством. Мои соотечественники не особенно желают, чтобы правительство вмешивалось во все сферы их жизни.
В настоящее время у британских властей в разработке два плана касательно введения нового общенационального документа.
ТАЙГ ЭНРАЙТ, корреспондент Euronews: Первый вариант — предъявлять ID-карту с фото при голосовании, хотя фальсификации на выборах здесь чрезвычайно редки. Второй — создать систему, при которой пользователи интернета подтверждали бы свою личность с помощью цифрового идентификатора. По плану, он будет использоваться для доступа к госуслугам, таким как социальное обеспечение и здравоохранение.
Интернет-компании также заинтересованы в применении цифровой идентификации.
КЭТРИН ХОЛДЕН, IT-специалист: Независимо от того, подаёте ли вы удалённо заявку на получение работы или оформляете ипотеку — вам нужно пройти множество различных этапов проверки и необходимо многократно подверждать свою личность. И цифровая идентификация, по правде говоря, способна устранить бюрократические преграды, избавить людей от бумажной волокиты. Это очень быстрый, безопасный и надёжный способ.
В этот раз проект не предполагает создания большой базы даных. Но риски по-прежнему существенны, утверждают оппоненты.
ДЖИМ КИЛЛОК, исполнительный директор Open rights group: Нам говорят, что собирать и проверять данные будут частные независимые компании — и правительству их передавать не станут. Но это не значит, что проблем не возникнет: во властных структурах всегда найдутся люди, которые посчитают эту информацию им полезной.
Британские власти всерьёз намерены ввести ID-удостоверения. Научно-технический прогресс не стоит на месте — чего не скажешь о настроениях в британском обществе...
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