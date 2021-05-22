Guardian: «как во вражеском государстве» — граждане ЕС жалуются на поведение британских пограничников
Выходцы из Евросоюза, живущие и работающие в Великобритании, рассказывают, что к ним на британской границе относятся с подозрением и даже угрожают, что впервые в жизни откажут им во въезде в страну.
Как отмечает издание, всё это вызывает очередные опасения по поводу того, что сотрудники Пограничной службы Соединённого Королевства не прошли инструктаж по новым правилам, введённым после брексита.
Вольфганг — гражданин Германии, занимающийся ИТ-бизнесом, — был задержан в аэропорту Хитроу, несмотря на наличие у него статуса поселенца и вида на жительство на неопределённый срок.
«У меня статус поселенца, — заявил он. — У меня есть вид на жительство на неопределённый срок. Я вот-вот стану гражданином Великобритании. Почему пограничник одним росчерком может приостановить действие этих прав? Откровенно говоря, я избегаю возвращения в Великобританию, пока не получу свой британский паспорт. Я плачу там большие налоги, никогда не пользовался услугами здравоохранения, делаю вклад в экономику, у меня там есть недвижимость. Лондон — мой самый любимый город в мире, но у меня нет документов, подтверждающих, что я могу там остаться».
Хилари Бенн, депутат от Лейбористской партии и бывший председатель ныне расформированного специального комитета палаты общины по брекситу, рассказала, что такие инциденты, как в случае с Вольфгангом, вызывают обеспокоенность по поводу того, что ждёт 4,9 млн граждан ЕС, которым уже предоставлен статус поселенца или предварительный статус поселенца. Это особенно актуально на фоне того, как люди после снятия ограничений, связанных с COVID-19, начинают возвращаться в Британию из родных стран.
«Тревожно слышать о подобных инцидентах. Министерству внутренних дел необходимо убедиться в том, что весь персонал Пограничной службы полностью обучен применению новых правил», — подчеркнула Бенн.
Среди других случаев — ситуация с сотрудником испанской авиакомпании по имени Антонио, которому пришлось 45 минут ждать в аэропорту Гатвик, пока пограничники пытались решить, лжёт он или нет, заявляя, что у него есть предварительный статус поселенца.
«В рамках своей работы я летал по многим направлениям и проходил пограничный контроль в разных странах. Тут я почувствовал, что попал в какое-то случайное вражеское государство. Меня впервые испугало то, что полицейский задаёт мне вопросы только по одной причине: я иностранец, живущий в Великобритании», — добавил Антонио.
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