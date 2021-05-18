DE: Великобритания нацелилась на торговые партнёрства «нового поколения», пока внутренняя торговля страдает после брексита

В то время как Североирландский протокол наносит ущерб внутренней торговле и грозит потерей рабочих мест в Великобритании, страна после брексита нацелилась на развитие внешней торговли, пишет Daily Express. В настоящее время Соединённое Королевство ведёт переговоры о торговых партнёрствах с Индией и Австралией, а также готовится начать работу над соглашениями с Канадой и Мексикой.

Великобритания начинает торговые переговоры с целым рядом иностранных держав на фоне ущерба, который торговле внутри страны нанесли договорённости по Североирландскому протоколу после брексита, сообщает Daily Express.

Как сообщила министр внешней торговли Великобритании Лиз Трасс, на следующей неделе, стремясь к «светлому будущему после COVID-19», страна начнёт торговые переговоры «нового поколения» с Канадой и Мексикой. При помощи достигнутых договорённостей страна намерена «использовать потенциал цифровой революции, стимулировать инновации и ускорить стремление к «зелёному» росту».

Ожидается, что в ближайшее время Великобритания также начнёт работу над соглашением с Индией. Соглашение об улучшении торгового партнёрства, как надеются в Лондоне, позволит добиться амбициозной цели и удвоить общий торговый оборот королевства к 2030 году. Этот показатель в настоящее время достигает £23 млрд в год.

Более того, «в поле зрения» в настоящее время находится соглашение о свободной торговле с Австралией. Предполагается, что оно будет согласовано уже в ближайшие недели.

«Сделка станет первой согласованной «с нуля» для Великобритании за пределами ЕС. Она поддержит рабочие места по всей стране, так как будет способствовать росту экспорта блестящих товаров и услуг и укрепит связи с другом и союзником, разделяющим наши ценности и убеждения», — заявила Трасс.

Министр внешней торговли страны также отметила, что Великобритания станет первым членом Транстихоокеанского партнёрства, не являясь при этом его учредителем, «открыв британскому бизнесу доступ на 11 оживлённых рынков Тихоокеанского региона».

Впрочем, как отмечает Daily Express, оптимизм относительно будущих сделок в Соединённом Королевстве разделяют не все. Всё больше британцев опасаются ущерба, который торговле наносит Североирландский протокол. Так, установившиеся после брексита договорённости фактически создают торговую границу с Великобританией, для того чтобы сохранить границу с Республикой Ирландия открытой. В настоящий момент таможенные проверки проходят на условной границе между Великобританией и Северной Ирландией, так как Белфаст сохраняет членство в едином рынке и таможенном пространстве ЕС.



Пресс-секретарь Демократической юнионистской партии по вопросам брексита Сэмми Уилсон заявил, что Североирландский протокол уже нанёс вред торговле внутри Соединённого Королевства и теперь угрожает рабочим местам. По словам политика, после вступления в силу протокола импорт в Северную Ирландию из Республики Ирландия вырос на 28%, вытеснив торговлю с остальной частью Великобритании. Уилсон призвал незамедлительно начать работу над созданием новых договорённостей, которые бы отвечали интересам обеих сторон.