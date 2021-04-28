Independent: Европарламент одобрил торговое соглашение с Лондоном и назвал брексит «исторической ошибкой»

Европарламент подавляющим большинством голосов ратифицировал торговое соглашение между ЕС и Великобританией, пишет The Independent. Борис Джонсон отметил, что это последний шаг в процессе оформления брексита. При этом в резолюции, опубликованной после голосования, европейские парламентарии назвали брексит «исторической ошибкой», отметив, что с выходом из ЕС Великобритания теряет целый ряд преференций.
Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал торговое соглашение между ЕС и Великобританией, однако назвал брексит «исторической ошибкой», пишет The Independent.
Издание напоминает, что соглашение необходимо было ратифицировать до конца апреля: Европарламент оттягивал решение ввиду опасений, что Великобритания не будет соблюдать свои обязательства. Если бы соглашение не было принято, то торговые отношения между ЕС и Великобританией претерпели бы дальнейшее ухудшение.
Впрочем, даже с соглашением о свободной торговле доступ Великобритании к европейскому рынку будет куда более ограниченным, чем в то время, когда страна входила в состав ЕС, отмечает The Independent. К примеру, теперь британским экспортёрам придётся столкнуться с куда большим количеством бюрократии.
Члены Европарламента отметили в своей резолюции, что брексит стал «исторической ошибкой», поскольку «ни одна страна не сможет получать такие же выгоды от ЕС, не будучи в его составе как страна — член ЕС». При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала заключение соглашения, отметив, что это начало «сильного и плотного» сотрудничества с Великобританией.
Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ратификация соглашения стала «последним шагом» в процессе брексита. Впрочем, издание отмечает, что британское правительство по-прежнему не завершило переговоры по вопросу Северной Ирландии.
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