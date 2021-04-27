Welt: ЕС ждёт подписания договора с Великобританией, чтобы наложить на неё штраф

Накануне ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве между Великобританией и Евросоюзом Брюссель пригрозил Лондону штрафными мерами, пишет немецкая газета Die Welt. Если британская сторона продолжит в одностороннем порядке нарушать пункты договора, в том числе те, которые касаются Северной Ирландии, ЕС может ввести для Лондона таможенные пошлины или квоты.

Прямо перед ратификацией соглашения между Евросоюзом и Великобританией Брюссель грозит британцам штрафными мерами в случае, если Лондон продолжит нарушать части договора, сообщает немецкая газета Die Welt. В частности, британский импорт в ЕС может облагаться таможенными пошлинами.

«Соглашение о торговле и сотрудничестве содержит широкий спектр возможностей для того, чтобы обе стороны соблюдали свои правовые обязательства. Как только оно будет окончательно и полностью ратифицировано, нарушения договора о выходе смогут подвергаться наказанию в форме, предусмотренной частями соглашения о торговле и сотрудничестве, — заявил политик ХДС и председатель международного комитета Европарламента Дэвид Макаллистер в беседе с журналистами издания. — Так было бы возможно с правовой точки зрения обложить британский импорт таможенными пошлинами или квотами».

Как напоминает Die Welt, Великобритания в начале марта в одностороннем порядке изменила часть соглашения по Северной Ирландии и без договорённости с Еврокомиссией продлила принятые сроки перехода в вопросах таможенного контроля. В ответ на это Брюссель начал процедуру проверки нарушения договора, которая, как правило, занимает много времени.

Напротив, заложенный в соглашение по брекситу санкционный механизм может быть применён быстро, подчёркивает немецкая газета. «Этот механизм — это огромный шаг вперёд. Он должен стать примером и для других торговых соглашений ЕС», — считает председатель комитета по внутреннему рынку Анна Каваццини.

Во вторник Европейский парламент должен принять решение по поводу вступившего в силу 1 января 2021 года временного соглашения на четыре месяца. Поскольку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вёл переговоры до последнего момента, и соглашение было готово только к Рождеству, депутаты Европарламента отказались от чересчур поспешной проверки документа на более чем 1400 страниц. Впрочем, одобрение со стороны депутатов считается делом решённым, потому что альтернатива внезапного выхода Великобритании из ЕС без соглашения к 1 мая — ещё хуже, отмечает издание.

Перспективы на гармоничное существование с обеих сторон невелики, пишет Die Welt. Только на прошлой неделе Джонсон заявил, что договор по брекситу необходимо «отшлифовать» и устранить «ненужные препятствия». При этом он ссылался на так называемый «североирландский протокол», который должен гарантировать мир на острове.

Следствием брексита не должно стать появление сухопутной границы между британской Северной Ирландией и Ирландской республикой, поэтому теперь таможенная граница проходит по морю. Контроль в этой зоне должен гарантировать, что никакие товары из Великобритании, не отвечающие установленным правилам, не попадут на внутренний рынок ЕС.

Однако этот контроль раздражает юнионистов Северной Ирландии, которые чувствуют себя «отрезанными». За прошедшие недели в Белфасте неоднократно происходили беспорядки с применением силы. «С британской стороны больше не должно быть никаких неожиданностей, — требует Макаллистер. — Необходимо совместно работать над тем, чтобы полностью осуществить соглашение о выходе, включая протоколы по Ирландии и Северной Ирландии».