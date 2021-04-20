«Не надо было слушать Кэмерона» — Юнкер рассказал о своих ошибках в истории с брекситом

В интервью британской газете The i бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер признался, что сожалеет о стратегии, выбранной им в преддверии брексита. Экс-чиновник рассказал, что доверился премьер-министру Великобритании того времени Девиду Кэмерону, который просил не вмешиваться в дебаты вокруг выхода из ЕС в Соединённом Королевстве. По убеждению собеседника издания, брексит был решением, идущим вразрез с историей и результатом «промывки мозгов» британскому обществу.

Говорят, что время — лучший лекарь, но для Жан-Клода Юнкера, с 2015 по 2019 год занимавшего пост главы Еврокомиссии, открытая рана брексита всё ещё остаётся болезненной, пишет The i.

«Я не должен был слушать Дэвида Кэмерона, — говорит он, откинувшись на спинку стула в своём кабинете в брюссельской штаб-квартире Еврокомиссии. — Он сказал мне не вмешиваться в дебаты в Великобритании, не приезжать в Лондон, не давать интервью британской прессе. Я совершил ошибку, потому что не защищал точку зрения ЕС в Великобритании. Они попросили меня заткнуться, и я заткнулся. Это то, за что я себя критикую. Мне следовало высказаться, а не молчать», — признаётся чиновник в интервью британской газете.

Как отмечает издание, вопрос о том, могло ли его вмешательство склонить британское общественное мнение в пользу ЕС, остаётся спорным. Газета напоминает о печально известном заявлении Барака Обамы, что Британия будет «последней в очереди» на любую торговую сделку, имевшем колоссальные последствия — при том, что в отличие от Юнкера, речь шла о популярном в Британии политике. Кроме того, Юнкер ставит Кэмерону в упрёк неспособность довести до сведения британской общественности условия соглашения об особом статусе Великобритании, заключённого им с ЕС накануне референдума.

«По правде говоря, британцы никогда не чувствовали себя свободно в ЕС», — замечает Юнкер, напоминая, что Британия склонна была рассматривать блок в основном как экономический проект и дистанцироваться от политических нюансов. «Когда вы годами, десятилетиями говорите своему народу: «Да, мы часть этого, но не совсем», то не удивляйтесь, если спросите их мнение и обнаружите, что большинство из них считает, что Британия могла бы добиться большего успеха за пределами ЕС», — замечает экс-глава Еврокомиссии.

Он называет «промывкой мозгов» появившиеся в британской прессе перед голосованием карикатуры на ЕС и считает решение страны выйти из блока «идущим вразрез с историей».

Юнкер также не разделяет точку зрения, которой придерживаются сторонники брексита и некоторые политики в Брюсселе, о том, что Великобритании никогда не суждено было стать истинным членом европейской семьи. «Нет, я всегда думал, что это нормально для Великобритании быть в ЕС, который многим ей обязан», – говорит он, напоминая о военной мощи Соединённого Королевства её влиянии на мировой арене и её роли в формировании единого рынка ЕС.

Во время работы в Брюсселе Жан-Клода Юнкера упорно преследовали слухи о здоровье, напоминает газета . Его откровенные манеры, бурное проявление дружелюбия по отношению к другим лидерам и неровная походка заставили многих предположить, что у него имеются проблемы с алкоголем. Однако как выяснилось, он страдал и от камней в почках и болей в седалищном нерве, из-за чего принимал сильные обезболивающие. По словам газеты, самые резкие заголовки появлялись в британской прессе. Однажды на вопрос журналиста о том, выпил ли он за завтраком две рюмки коньяка, он в шутку ответил: «Нет, четыре». Тем не менее, его цитата была передана в серьёзном ключе. «Наверное, я переоценил британское чувство юмора», — усмехается брюссельский чиновник.

Как отмечает издание, после ухода Юнкера из Комиссии ЕС погрузился в очередной кризис, связанный с пандемией коронавируса. Его преемница на посту председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, была втянута в конфликт с производителем вакцин AstraZeneca, который господин Юнкер назвал «глупой вакцинной войной».

Юнкер признает, что прерывистая кампания по вакцинации в Европе нанесла ущерб репутации ЕС. Тем не менее, бывший председатель Еврокомиссии настаивает, что 27 стран приняли правильное решение объединиться в закупке вакцин, даже если их кампания выглядит вялой по сравнению с Великобританией. «Если бы каждое государство-член действовало самостоятельно, это привело бы к полному беспорядку-поэтому лучше было бы идти через ЕС», — убеждён Юнкер.

По словам газеты, хотя Жан-Клод Юнкер, возможно, и изображался британскими СМИ как комический персонаж, он смог добиться неожиданных результатов в своей работе. Дональд Трамп во время их встречи в Вашингтоне в 2018 году отозвался о нём, как о «крепком орешке» – редкая похвала от бывшего президента США.

Юнкер также рассказывает, что хорошо поладил с президентом России Владимиром Путиным. “Когда мы разговаривали в Москве и в других местах, он был один, без советников и переводчиков, так как прекрасно говорит по-немецки”, — вспоминает собеседник газеты. «Я мог сказать ему, что хотел. И он отвечал в своей манере. Не скажу, что это было по-дружески. Это было резко, иногда жёстко – и это нормально. И я тоже могу быть таким. Это не мой стиль, но раз надо, так надо».