Das Erste: «великий» Юнкер уходит согнувшимся, но несломленным

Сегодня Жан-Клод Юнкер произнёс в Страсбурге прощальную речь: этот «великий человек» покидает пост главы Еврокомиссии, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Несмотря на известную слабость к табаку и алкоголю, Юнкер мог, при необходимости, проявить жёсткость и дать отпор даже Дональду Трампу. В политике он проявил себя мастером порицания, замаскированного под самокритику, и заслужил славу поборника единства ЕС, чем обещает гордиться до конца своих дней.

Жан-Клод Юнкер покидает политическую сцену согнувшимся, но несломленным, сообщает Das Erste. Сегодня он выступил с прощальной речью в Страсбурге.

По замечанию немецкого телеканала, на посту главы Еврокомиссии Юнкер проявил себя «обладающим чувством юмора мастером порицания, замаскированного под самокритику», и яркой, «плакатной метафоры».

Так, в беседе с молодым канцлером Австрии Себастьяном Курцем летом 2018 года Юнкер выступил в роли обеспокоенного отца, надеющегося, что его «сына» ещё можно вразумить и наставить на путь истинный. «Ты знаешь, что я большой поклонник венского шницеля, — сказал он Курцу. — Я всегда спрашиваю венский шницель в Монголии и в Африке. Но на тарелке дома ЕС должно быть место не только венскому шницелю». Так Юнкер с юмором устроил австрийскому канцлеру разнос, припоминает немецкий телеканал.

Юнкер может быть жёстким и чётким, несмотря на его «усталое тело» и «заметные слабости», утверждает Das Erste. Например, он не может бросить курить и раньше собственноручно заклеивал все датчики задымления на четырнадцатом этаже здания Еврокомиссии. Кроме того, если речь идёт о напитках, люксембуржец никогда не удовлетворится исключительно минеральной водой, как его преемница Урсула фон дер Ляйен. «Европейский стиль жизни» по Юнкеру намного более богат наслаждениями, отмечает немецкий телеканал.

На саммите НАТО в 2018 году, где он должен был получить поддержку, Юнкер заявил: «Я смеюсь над вашими пустяками». Затем австрийские правые националисты потребовали его отставки. Немецкие СМИ в то время гадали, что случилось с Юнкером. Однако вскоре он продемонстрировал в Белом доме «свой нерядовой уровень и мощь», уверяет Das Erste.

«Мы являемся торговой силой», — ясно дал понять принимающему его Дональду Трампу глава Еврокомиссии. По крайней мере, до сих пор он удерживал противника ЕС в Белом доме от ввода таможенных пошлин в отношении европейского и, прежде всего, немецкого автопрома, предложив США экспортировать в ЕС больше сои и сжиженного газа. Это «трюк с приручением», который после Юнкера сложно будет повторить, полагает издание.

Однако лучшую форму глава Еврокомиссии набрал во время греческого кризиса. Бывший тогда министром финансов Германии Вольфганг Шойбле рассуждал о необходимости временно исключить Грецию с её огромными долгами из зоны евро. «Я горжусь тем, что мы не уступили этому давлению и позаботились о том, чтобы Греция осталась членом еврозоны», — подчеркнул Юнкер.

Для ЕС было бы катастрофой, если бы перед брекситом случился ещё и «грексит». От выхода Великобритании из ЕС Юнкер испытывает почти физические страдания, отмечает телеканал. На ликование Бориса Джонсона по поводу достигнутого соглашения по брекситу на прошлой неделе Юнкер отреагировал «подчёркнуто стоически и практически неприступно», отметив, что «никто не понимает британцев, хотя все понимают английский».

Предотвратить выход Великобритании из ЕС Юнкер не мог. Тем не менее, он вечно будет упрекать себя в том, что перед проведением британского референдума прислушался к просьбе своего друга Дэвида Кэмерона не вмешиваться во внутренние дискуссии Великобритании. «Я буду до конца своей жизни гордиться тем, что послужил Европе», — заявил Юнкер после своего 48-го и, вероятно, последнего саммита ЕС. Этот «великий» человек покидает европейскую сцену «согнувшимся, но несломленным», заключает Das Erste.