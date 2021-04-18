100 дней спустя — Focus подвёл промежуточные итоги брексита

С момента выхода Великобритании из ЕС прошло 100 дней, пишет Focus. Во время переговоров по брекситу Брюссель запугивал Лондон ужасными сценариями того, что ждёт страну в будущем: крах экономики, рост инфляции, ослабление фунта и безработица. Теперь же есть возможность подвести промежуточные итоги и выяснить, какие из этих прогнозов сбылись, отмечает автор статьи Кристоф Закман.

Переговоры по брекситу шли долго и были очень эмоциональными, пишет Focus. Сторонники выхода Великобритании из ЕС демонизировали союз и считали, что членство в нём приведёт к развалу страны. Критики же этого решения излагали ужасные сценарии того, что ждёт государство после брексита: крах экономики, рост инфляции, ослабление фунта и безработица. С момента, когда Лондон окончательно попрощался с Брюсселем, прошло 100 дней и теперь можно подвести промежуточные итоги, а также узнать, какие из этих прогнозов сбылись, отмечает автор статьи Кристоф Закман.

По сравнению с европейскими экономиками, рост британской действительно замедлился, а в сопоставлении с показателями 2015 года она даже сократилась. Но не так сильно, как пророчили противники брексита. Британские власти подсчитали, что снижение объёмов торговли с ЕС стоило их экономике 1,4% роста.

По сравнению с евро фунт обесценился на 12%, продолжает издание. Хотя стоит отметить, что европейская валюта укрепилась и по отношению к американскому доллару, китайскому юаню и японской йене, но на меньший процент. Из-за падения фунта британцы теперь больше платят за импортные товары, но в то же время экспортируют по более выгодным ценам. Впрочем, аналитики считают, что ситуация может усугубиться. Экономисты Bank of America считают, что фунт опустится до уровня «валюты развивающейся страны», которая очень сильно колеблется и привлекает только тех вкладчиков, которые готовы идти на риски.

После брексита в Великобритании также выросла инфляция. В среднем все цены увеличились на 1,7%. Для сравнения в Германии этот рост составил 1,2%, во Франции — 1,1%, а в целом по еврозоне — всего 1%. С момента же проведения референдума о выходе из ЕС стоимость товаров и услуг для британцев увеличилась на 8,9%. И этот тренд продолжится. Экспорт же в ЕС сократился на 41%, то есть приблизительно на €6,2 млрд. При этом снизился и импорт. Европейские компании поставили в Великобританию на 29% меньше товаров и услуг, что привело к увеличению и так немалого торгового дефицита. Впрочем, торговля с другими странами немного выросла, в январе — на €330 млн. Но и тут объём ввозимой продукции упал на €2,5 млрд, заключает Закман.