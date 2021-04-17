Главный переговорщик ЕС по брекситу: Франция может последовать примеру Великобритании

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье опасается, что Францию может постигнуть судьба Великобритании, сообщает Daily Telegraph. И связывает он это с возможностью победы на предстоящих президентских выборах лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Дипломат призвал извлечь уроки из брексита и внести необходимые изменения, чтобы не допустить такого сценария.

В преддверии президентских выборов во Франции главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье предупредил, что Париж может последовать примеру Лондона и покинуть Евросоюз, сообщает Daily Telegraph. Об этом свидетельствует высокий уровень поддержки в стране лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По словам Барнье, французы «обеспокоены и возмущены» неспособностью Европы справиться с миграционными проблемами, защитить свои границы, а также сократить бюрократические процедуры: «Мы могли бы извлечь для себя уроки из брексита. Для Великобритании сейчас уже поздно, но не для нас».

«Мы можем найти не только в Великобритании, но и здесь во Франции, в северных регионах <…> граждан, которые хотят покинуть ЕС, — продолжил европейский дипломат. — Мы обязаны понять, почему британцы ушли <…> важно прислушаться к недовольству, которое высказывалось в Великобритании, и внести изменения, необходимые для того, чтобы лучше понять и убедить оставшихся граждан Европы».

Опросы во Франции показали, что, если бы президентские выборы прошли прямо сейчас, Марин Ле Пен бы в первом туре с перевесом в 2% победила на них действующего главу государства Эммануэля Макрона. Во втором туре она бы проиграла ему с разницей в 8%, но это значительно меньший разрыв, чем четыре года назад. Тогда Макрон набрал 66,1% голосов, а Ле Пен — 34,6%. На тех выборах лидер «Национального объединения» призывала к «фрекситу». С тех пор она перестала проводить кампанию за выход Франции из ЕС и выступает теперь за создание «Европы наций».

Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал европейцев не отчаиваться: «В 2016 году люди думали, что это начало конца Европы, но мы смогли показать, что умеем быть гибкими, умеем реагировать, умеем быть последовательными в защите наших интересов и твёрдыми в отстаивании величайших европейских ценностей — единого рынка и нашего политического единства».