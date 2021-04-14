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Экс-глава МИД Британии: Лондон и ЕС решат общие проблемы, только став «добрыми соседями»

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Из-за множества противоречий современные британо-европейские отношения оставляют желать лучшего, пишет на страницах The Times экс-министр иностранных дел Соединённого Королевства Уильям Хейг. На его взгляд, Брюсселю и Лондону срочно необходимо стать «добрыми соседями», но для этого обеим сторонам придётся пойти на взаимные уступки.
Экс-глава МИД Британии: Лондон и ЕС решат общие проблемы, только став «добрыми соседями»
Reuters

Великобритания и ЕС должны установить «добрососедские отношения». После брексита доверие между Лондоном и Брюсселем рухнуло, но обе стороны должны перестать ссориться и начать идти на уступки, пишет в статье для The Times бывший глава МИД Соединённого Королевства Уильям Хейг.

В качестве аналогии он предлагает исторический пример: в начале 1790-х годов Джордж Вашингтон столкнулся с проблемой. Первый президент США дал американцам независимость, но заключённый мирный договор с побеждённой Великобританией оставил нерешёнными многие вопросы. Сюда входили нечёткие пограничные договоренности с Канадой, одностороннее игнорирование соглашения — британские войска отказались оставлять свои форты на Великих озёрах, а Королевский флот использовал любую возможность, чтобы помешать торговле новоиспечённого государства.
 
Вашингтон знал, что перед ним стоит непростой выбор. С одной стороны, американский президент мог попытаться маневрировать, решая кризисы по мере их возникновения. С другой,  он имел возможность добиться доверия и уверенности в отношениях с Лондоном, даже несмотря на постоянные провокации.
 
В итоге Вашингтон сделал свой выбор. Решение президента подписать новый договор, разрешающий большинство проблем с помощью щедрых предложений для Британии, вызвало ожесточенную критику в его адрес, но это дало зарождающимся США шанс «вырваться из старых споров и ускорить их подъём к процветанию», утверждает Хейг.
 
По его словам, именно так появилась склонность американцев к дружбе со старой колониальной державой. И, хотя впереди США и Британию ждала ещё одна война, решение Вашингтона оказалось «дальновидным актом подлинного государственного управления».
 
В отличие от американской революции, брексит был мирным процессом. Тем не менее, заключённое в последнюю минуту соглашение между ЕС и Великобританией очень напоминает первоначальные плохие американо-британские отношения. В том числе своими долгими и до сих пор неразрешёнными спорами о границах и торговле, обращает внимание автор статьи.
 
 «Было бы глупо отрицать, что определённый прогресс всё же был достигнут. Великобритания сдержанно и эффективно, с дипломатической точки зрения, отреагировала на угрозы ЕС о войне за вакцины, и есть признаки прогресса на переговорах по самому сложному вопросу  североирландскому протоколу», — подчёркивает Хейг.
 
Вместе с тем, по его мнению, «чрезвычайно опасные разногласия» между сторонами продолжают обостряться из-за общего отсутствием доверия. «Правда в том, что отношения между Лондоном и Брюсселем находятся в плачевном состоянии», — полагает он.
 
На взгляд Хейга, в настоящий момент Британия и ЕС стоят на распутье. Они могут действовать наугад, учитывать только собственные интересы, рассчитывать, что следующий глобальный кризис их не коснётся, и продолжать не доверять друг другу. Либо обе стороны должны признать, что являются «самыми важными соседями», и попробовать создать лучшую атмосферу для миллионов людей, которые хотят работать, путешествовать, инвестировать и учиться за границей.
 
Конечно, любой здравомыслящий человек на Даунинг-стрит или в канцеляриях ЕС поддержит второй вариант. Премьер-министр Ирландии Микал Мартин уже призвал Лондон и Брюссель к подобной «перезагрузке» отношений и заявил, что европейский блок к ним готов. Однако не стоит ждать, что всё разрешиться само собой, считает автор статьи.
 
На его взгляд, нужно несколько изменений. Великобритания могла бы начать с предоставления представителю европейского блока в Лондоне всех дипломатических привилегий, о которых он просил. Это позволило бы британскому послу в ЕС получить доступ к брюссельским встречам на высоком уровне.
 
Второе действие, которое может предпринять Великобритания, - это предложить переговоры о внешнеполитическом сотрудничестве. Это было бы существенным и полезным изменением нынешнего курса, рассуждает Хейг.
 
«Основные угрозы нашему миру и стабильности по-прежнему находятся рядом с нами. Если вы сомневаетесь в этом, взгляните на российские танки, скопившиеся на границе с Украиной, напряжённость на западных Балканах или террористические угрозы в Северной Африке», — обращает внимание экс-дипломат.
 
«Основу нашей защиты обеспечивает НАТО, но сейчас ЕС проводит 17 различных миссий в рамках Общей политики безопасности и обороны в горячих точках на трёх континентах. Обмен планами на случай непредвиденных обстоятельств и возможность присоединиться к действию или экспедиции повысили бы нашу собственную безопасность и безопасность наших союзников», — рассуждает Хейг.
 
По его словам, взамен Евросоюз мог бы покончить со своим «подлым подходом» к некоторым аспектам торговли. Например, отказаться от «недобросовестной» блокировки экспорта британских моллюсков.
 
«Все эти идеи были бы взаимовыгодными для обеих сторон. Это дипломатический эквивалент следующей ситуации: вы приносите бутылку вина своим трудным соседям и великодушного помогаете им её выпить», — поясняет публицист.
 
При этом он настаивает, что Северная Ирландия должна стать общим и главным приоритетом для обеих сторон. Необходимо найти инновационные решения для обеспечения соблюдения североирландского протокола.
 
«Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен, без сомнения, сталкиваются с множеством раздражающих проблем, которые они создают друг другу. Им следует сделать глубокий вдох, пойти на несколько щедрых уступок и призвать дух Джорджа Вашингтона», — заключает Уильям Хейг.
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