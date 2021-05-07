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Times: Лондон и Париж планируют восстановить «братские отношения» после противостояния в Ла-Манше

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Борис Джонсон и Эммануэль Макрон попытаются перезагрузить франко-британский альянс, который вновь просел на фоне многочисленных противоречий. Наиболее ярким из них стал спор о рыболовстве, который перерос в морское противостояние кораблей двух стран у берегов острова Джерси, пишет The Times.
Times: Лондон и Париж планируют восстановить «братские отношения» после противостояния в Ла-Манше
Reuters

Борис Джонсон и Эммануэль Макрон попытаются восстановить «братские» отношения между крупнейшими военными союзниками Европы, которые были подпорчены недавними противоречиями. В том числе вчерашним британо-французским противостоянием в Ла-Манше, пишет The Times.

В ближайшие дни оба лидера выступят с речью, чтобы перезагрузить двусторонний альянс, который вновь просел на фоне споров о рыболовстве, вакцинах и финансовых услугах. Правительства признали, что отношения между Парижем и Лондоном складываются «не так, как им бы того хотелось», отмечает издание.
 
Поэтому, по словам высокопоставленного британского чиновника, обе стороны стремятся «смягчить риторику» перед саммитом G7 в следующем месяце. «Мы слегка похожи на двух братьев, — сказал The Times источник. — Мы самые близкие союзники, и нет какого-то фундаментального недовольства, но дела идут неровно».
 
Накануне Франция обвинила Джерси в ограничении лицензий для малых рыболовецких кораблей, что нарушает соглашение о брексите. Власти острова заявили, что 17 из 41 судна, подавшего заявку, не смогли доказать, что они имели историческую связь с промысловыми угодьями, как того требует договор.
 
Британии стало известно, что около 60 французских лодок планируют перекрыть доступ к главному порту Джерси. Чтобы предотвратить блокаду, Лондон направил в регион два вооружённых корабля Королевского флота Severn и Tamar. В ответ Париж отрядил два собственных патрульных суда, чтобы «гарантировать безопасность» своих рыболовов.
 
К вечеру премьер-министр приказал отвести британские военные корабли. При этом официальные лица подчеркнули, что Джонсон по-прежнему поддерживает право Джерси управлять собственными рыбным хозяйством в соответствии с условиями брексита, напоминает The Times.
 
До того, как разгорелся спор вокруг Джерси, очередной скандал из-за лицензий для рыболовных судов, работающих в районе Булони, вызвал во Франции недовольство и призывы к «мести». Представители Парижа пригрозили заблокировать переговоры ЕС о доступе лондонского Сити к европейским финансовым рынкам, если Великобритания не уступит и не выдаст разрешение сотням небольших лодок.
 
Кроме того, министр Франции по делам моря Анник Жирарден пригрозила отключить электричество на Джерси. Во время выступления в парламенте политик заявила, что ей сделалось «дурно», когда она узнала об ограничениях, которые власти острова наложили на 41 рыболовецкое судно, обращает внимание The Times.
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Times Великобритания Европа
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