Times: вместо свободы обрёк на «неоколониальные отношения» с ЕС — британские рыбаки возмутились сделкой Джонсона

Британское правительство ввело в заблуждение рыбаков и общественность, заявила Национальная федерация рыболовных организаций в своём письме к премьер-министру Борису Джонсону. По мнению возмущённых представителей отрасли, Даунинг-стрит пытается выдать за «большой успех» достаточно слабое соглашение, мало ограничивающее квоту вылова для ЕС в британских водах и обрекающее страну на «неоколониальные отношения» с Брюсселем.

Британские рыбаки обвинили премьер-министра страны Бориса Джонсона в предательстве из-за сделки по брекситу в сфере рыбной ловли, сообщает The Times.

Национальная федерация рыболовных организаций направила премьеру разгневанное письмо, в котором заявила, что Джонсон обрёк страну на «неоколониальные отношения с ЕС в сфере рыболовства» на долгие годы вперёд.

Британские рыбаки считают, что премьер-министр пожертвовал целой отраслью, чтобы добиться сделки с Евросоюзом, и при этом ввёл в заблуждение их и всю общественность, демонстрируя достигнутые договорённости как большой успех. Как напоминает издание, вопреки ожиданиям многих представителей индустрии в Великобритании, по условиям сделки, квота вылова ЕС сократилась всего на 25% и заново обговорить этот пункт можно будет только по истечении переходного периода длиной в 5,5 лет.

«Всё… что вы и прочие лица во главе правительства говорили нам, а ещё и парламенту и общественности в целом, заставило нас поверить, что ваша позиция по рыболовству была не просто пустыми заявлениями и необходимостью данного периода, а основывалась на принципе, в соответствии с которым суверенное государство должно иметь право контролировать, кто может рыбачить в его собственных водах, и пользоваться этими ресурсами в первую очередь на благо своего народа. На поверку это оказалось неправдой», — цитирует газета федерацию.

Больше всего британских рыбаков возмутило не то, что Джонсон «был вынужден уступить перед лицом непримиримого и могущественного оппонента», а то, что достигнутое соглашение премьер-министр представил как «большой успех, когда предельно ясно, что оно таковым не являлось».

Как отмечает издание, среди работников отрасли растёт недовольство как из-за самого невыгодного соглашения, так и из-за новых таможенных правил, из-за которых поставки выловленной рыбы задерживаются или поставлены на паузу, потому что предприятия вынуждены оформлять множество новых документов. Наиболее сильный удар это нанесло по шотландским рыбакам. В палате общин лидер партии «Шотландские консерваторы» Дуглас Росс даже выдвинул предложение выплатить финансовую компенсацию рыбакам по всей стране.

Представитель Шотландских либеральных демократов и член парламента Алистар Кармайкл назвал ситуацию «неразберихой, которую правительство само же и заварило». «Годами это правительство обещало нашей рыболовной отрасли море возможностей, но вместо этого сегодня наши лодки простаивают в портах», — отметил депутат.

Даунинг-стрит подтвердила информацию о том, что пострадавший от задержек бизнес в будущем получит компенсацию. «Мы уже говорили, что мы постараемся возместить убытки рыболовной отрасли, поскольку сейчас она столкнулась с временными трудностями. И мы согласны, что такая ситуация произошла не по их вине», — заявил представитель премьер-министра.

По словам Национальной федерации рыболовных организаций, хотя в будущем у Великобритании будет возможность пересмотреть условия достигнутого соглашения, все последующие переговоры будут похожи на «День сурка», потому что ЕС «будет и дальше постоянно демонстрировать свою способность оказывать большее экономическое давление на Лондон, который, немного попротестовав, снова и снова будет уступать».

«К сожалению, на долгие годы вперёд мы так и завязнем в неоколониальных отношениях с ЕС в сфере рыболовства, несмотря на то что нам гарантирует международное право, — утверждает федерация в своём письме к Джонсону. — Это был наш политический момент славы: маленькая, но, с символической точки зрения, важная отрасль имела возможность освободиться от неравноправных и в основе своей эксплуататорских отношений с ЕС. Но в этом соглашении мы не сумели избавиться от их хватки, и с вашей стороны было бы куда лучше, если бы вы честно и смиренно признали, что вы пытались, но не сумели, чем утверждать, что дали нам ключи к свободе, чего вы, вообще-то, не сделали».