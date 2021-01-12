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Guardian: «добро пожаловать в брексит» — в ЕС изымают еду у приезжающих из Британии водителей

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Голландские таможенники начали конфисковать продукты питания у автомобилистов, которые приезжают в Нидерланды из Соединённого Королевства. Причина — вступившие после брексита правила, которые запрещают ввоз мяса и молочных изделий для личного пользования на территорию ЕС, сообщает The Guardian.

По голландскому телевидению был показан сюжет, в котором сотрудники таможни конфискуют бутерброды с ветчиной у водителей, прибывающих на пароме из Великобритании. Продукты конфисковались в соответствии с вступившими после брексита правилами, запрещающими ввоз мяса и молочных изделий для личного пользования в Европейский союз, сообщает The Guardian.

По словам издания, в ролике показан разговор таможенников, одетых в светоотражающие куртки, с «ошарашенными» автомобилистами на паромном терминале Хук-оф-Холланд. Они объясняют водителям, что после выхода Соединённого Королевства из ЕС им «больше не разрешается ввозить в Европу определённые продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобные вещи».
 
Один из поражённых новостью автомобилистов с несколькими завёрнутыми в фольгу бутербродами поинтересовался, может ли он сдать мясо, но оставить хлеб. «Нет, всё будет конфисковано. Добро пожаловать в брексит, сэр, мне очень жаль», — ответил таможенник.
 
Голландская таможня также разместила фотографии продуктов питания, от хлопьев для завтрака до апельсинов, конфискованных властями на паромном терминале. Они сопровождаются текстом: «С 1 января вы просто больше не можете привозить еду из Великобритании».
 
«Так что готовьтесь к поездке в Нидерланды из Великобритании и распространяйте информацию. Так мы предотвращаем порчу продовольствия и вместе обеспечиваем ускоренное прохождение контроля», — добавляет служба.
 
Запрет вступил в силу с началом нового года, когда завершился переходный период брексита. Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов (DEFRA) Соединённого Королевства заявил, что путешествующие должны «использовать, потреблять или утилизировать» запрещённые предметы на границе или до её пересечения.
 
«С 1 января 2021 года вы не сможете ввозить ПЖП (продукты животного происхождения), например, содержащие мясо или молочные изделия (например, сэндвич с ветчиной и сыром), в ЕС», — говорится в руководстве DEFRA для водителей грузового транспорта и автобусов.
 
Европейская комиссия объясняет необходимость запрета тем, что мясо и молочные продукты могут содержать патогены, вызывающие такие болезни, как ящур или свиная чума. Всё это «создаёт реальную угрозу здоровью животных по всему союзу», подчёркивают брюссельские чиновники.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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