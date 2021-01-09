Independent: Великобритании предрекли полгода хаоса в портах Ла-Манша

В ближайшие несколько недель Великобританию ждут сбои в работе портов Ла-Манша в связи с вступлением в силу после окончания переходного периода по брекситу новых правил таможенного оформления грузов, пишет The Independent со ссылкой на слова члена британского кабинета министров Майкла Гоува. При этом в Организации британских перевозчиков предупредили, что продлиться хаос в портах может около шести месяцев.

В британском правительстве предупредили о вероятных перебоях в работе портов Ла-Манша в ближайшие недели на фоне появления после брексита бюрократической волокиты, уже сейчас создающий проблемы для перевозок товаров между Великобританией и ЕС, сообщает The Independent.

Как отмечает издание, до сих пор очередей в портах пролива удавалось избежать из-за «аномально низкого трафика». В настоящее время он составляет всего 40% от обычного объёма в это время года, в связи с опасениями компаний относительно новых правил таможенного оформления грузов.

Однако те, кто всё же продолжает работу, сталкиваются со «сложными административными процессами» из-за брексита — необходимостью оформления бумаг о происхождении продукции, сертификатов безопасности, ветеринарно-медицинских свидетельств.

Так, британский филиал международной службы доставки DPD принял решение приостановить отправку посылок в Европу наземным сообщением до 13 января в связи с бюрократическими проблемами. Около 20% всех посылок компании сейчас оформляются неверно и их приходится возвращать британским отправителям.

Тем не менее опасения относительно хаоса в портах с тех пор, как новые правила вступили в силу после окончания переходного периода по брекситу 31 декабря, пока не оправдались. Отмечается, что это связано с низкими объёмами грузоперевозок — в среднем всего 1 584 грузовика ежедневного прибывают в порты Ла-Манша, по сравнению с 4 067 грузовиками на той же неделе прошлого года.

При этом с момента окончания переходного периода около 700 грузовиков были вынуждены вернуться на границу, но большинство из инцидентов связано не с брекситом, а с отсутствием отрицательного теста на коронавирус, который необходим для въезда во Францию.

Однако, по словам члена кабинета министров Великобритании, канцлера герцогства Ланкашир Майкла Гоува, «реальная проблема и возможность значительных срывов» начнутся уже в понедельник, когда, как ожидается, транспортный поток вернётся в привычное русло. В связи с этим политик призвал водителей убедиться в том, что документы в порядке, прежде чем отправляться в порты Ла-Манша.

«Мы всегда чётко давали понять, что после выхода из таможенного союза и из единого рынка, произойдут изменения, поэтому полное соблюдение новых правил жизненно необходимо для недопущения перебоев в работе», — приводит The Independent слова Гоува.

Официальный представитель Организации британских перевозчиков Пол Маммери заявил, что, хотя большинство перевозчиков до сих пор успешно проходили таможенное оформление, «значительная» часть грузовиков всё же возвращается из-за неправильного оформления документов. При этом эксперт полагает, что проблема усугубится уже в ближайшие недели, а сбои и хаос в работе портов продлятся около шести месяцев.