SRF: в 5 раз больше бюрократии — британцы столкнулись с реальностью брексита

До сих пор брексит был теорией — теперь он стал реальностью, отмечает швейцарский телеканал SRF. После выхода из ЕС для Великобритании уже изменилось многое. В этом году британским экспортёрам придётся заполнить около 250 млн формуляров — в 5 раз больше, чем до брексита. Но страдает не только экономика: выход из ЕС также усложнил жизнь туристам, работодателям и студентам.

После выхода из ЕС Великобритания сталкивается с реальностью, отмечает швейцарский телеканал SRF. Перемены затрагивают не только экономику, но и повседневную жизнь британцев.

Спустя четыре года «драмы развода» брексит, наконец, произошёл: с 1 января Великобритания официально больше не является частью внутреннего рынка Евросоюза. Что из обещаний и опасений сбудется в реальности, станет ясно лишь через несколько месяцев. Однако в повседневной жизни уже сейчас меняется многое.

Рыба, овцы или морепродукты — что бы ни пересекало британскую границу, теперь для этого необходимы правильно оформленные сопроводительные документы. Бумаги о происхождении продукции, сертификаты безопасности, ветеринарно-медицинские свидетельства.

Один только справочник правительства для экспортёров составил 159 страниц. Рыба, химия или запчасти автомобилей, экспортируемых на внутренний рынок ЕС, теперь должны быть правильно задекларированы. По оценкам британского транспортного объединения, в этом году ориентированному на экспорт сегменту экономики придётся заново заполнить 250 млн документов — в 5 раз больше, чем до брексита.

«Британская экономика стонет», — подчёркивает швейцарский телеканал. В Дувре уже развернули первые грузовики с отсутствующими документами. Однако по сравнению с преимуществами брексита для премьер-министра Бориса Джонсона это, скорее, незначительный побочный эффект.

«Бюрократии действительно стало немного больше. Мы ещё пытаемся её устранить, — заявил Джонсон. — Но с сегодняшнего дня у нас, прежде всего, есть огромные экономические возможности». Британское правительство, таким образом, делает акцент на преимуществах выхода из Евросоюза.

Однако радоваться слишком долго у Джонсона не получится, считает корреспондент SRF. До сих пор брексит оставался в плоскости теоретических дискуссий. Теперь он стал реальностью. Английский банк рассчитывает, что из-за брексита ВВП Великобритании снизится примерно на 4%.

Поэтому правительство старается уже сейчас подчёркивать положительные стороны брексита. Например, британский министр внутренних дел Прити Патель обещает, что Великобритания незамедлительно снова получает контроль над своими границами и, таким образом, над иммиграцией. Не упоминает она при этом о том, что то же самое делают и 27 стран ЕС. Поэтому административные барьеры сейчас появляются не только для рыбы, овец и морепродуктов, но и для британских туристов, работодателей и студентов, заключает швейцарский телеканал SRF.