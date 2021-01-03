DE: Барнье расскажет всё о «хаотичных» переговорах по брекситу в «книге-дневнике»

Глава европейской делегации на завершившихся несколько дней назад переговорах по брекситу Мишель Барнье напишет книгу о том, как проходили эти переговоры, стало известно Daily Express. Как пишет таблоид, Барнье поведал, что книга в первую очередь коснётся разногласий, возникавших между Лондоном и Брюсселем в последние дни перед завершением переговоров.

Глава делегации ЕС на продолжавшихся четыре года переговорах с Великобританией по брекситу Мишель Барнье сообщил, что напишет «книгу откровений», где без купюр расскажет о том, в какой «хаотичной и недоброжелательной» атмосфере проходило общение европейских дипломатов с британскими коллегами, сообщает Daily Express.

По данным таблоида, Барнье заявил в интервью французским СМИ, что издать эту «книгу-дневник» планирует будущей весной. По словам дипломата, она будет главным образом посвящена возникавшим в последние дни перед брекситом жёстким разногласиям между Лондоном и Брюсселем по ряду вопросов, включая рыбную ловлю.

Как предполагает обозреватель Daily Express, глава делегации ЕС почти наверняка расскажет о том, что британский премьер Борис Джонсон отказался соглашаться на условия ЕС несмотря на то, что до завершения переговоров оставались считанные часы. Как сообщил изданию источник в британском правительстве, Джонсона привело в бешенство намерение Брюсселя ввести пошлины в отношении Великобритании в случае, если Лондон не предоставит европейским рыбакам доступ к своим территориальные воды.