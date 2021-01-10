ARD: путаница и постоянные задержки — после брексита бюрократический хаос ощущают все

После того как Великобритания покинула единый рынок ЕС, последствия брексита стали ощутимы и для компаний, и для граждан: полки магазинов пустуют, грузовики вновь задерживаются на границе, передаёт ARD. Как утверждает медиаконцерн, виной всему — новые бюрократические процедуры в торговле. Предполагалось, что специальные правительственные службы будут помогать разобраться с новыми требованиями, однако из-за перегруженности их работа заблокирована.

Вот уже девять дней Великобритания не является частью единого рынка ЕС и Таможенного союза. Это отчётливо ощущают и компании, и граждане. В супермаркетах полки остаются пустыми, грузовым автомобилям не разрешают пересечь границу из-за отсутствия документов, а служба доставки DPD полностью прекратила транспортировку посылок из Великобритании в ЕС в ближайшие дни, сообщает ARD.

Несмотря на торговое соглашение с ЕС, британским компаниям приходится регистрировать свою продукцию через онлайн-системы — если это, например, продукты питания или живые животные, требуется ещё много дополнительных документов.

Лишь незадолго до Нового года компании узнали, как функционирует вся система. Как утверждает Шейн Бреннан, глава Федерации холодильных цепей (Cold Chain Federation. — ИноТВ), это произошло «слишком поздно». Уже сейчас возникают проблемы в тоннеле под Ла-Маншем и в порту Дувра, хотя, по данным ARD, сейчас грузопоток не составляет и половины от обычного.

«Несмотря на низкий грузопоток, возникает путаница и постоянные задержки. И водителям говорят, что на этот раз их пропустят с неправильными бумагами, но в следующий раз уже не будут. И поэтому мы считаем, что в ближайшее время там будет значительно больше неурядиц», — отмечает Шейн Бреннан.

Власти Франции уже объявили, что с понедельника правила станут более строгими, и больше исключения в случае отсутствия документов или наличия в них ошибок делаться не будут. Но бумаги являются лишь частью проблемы, объясняет глава Федерации: «Речь идёт не только о водителях или предпринимателях. Речь идёт и о персонале пограничных служб и паромных компаний и о медицинском персонале на границе. И все эти отдельные системы функционируют вместе в первый раз на этой неделе — и это при небольшом грузопотоке. И опыт пока показывает, что всё работает не без перебоев».

Могут пройти месяцы, прежде чем всё стабилизируется. Время, которого у многих компаний нет, особенно если они занимаются транспортировкой свежих продуктов. Поэтому многие шотландские рыбаки уже опасаются за своё существование. Донна Фордайс, глава Шотландской ассоциации морепродуктов (Seafood Scotland. — ИноТВ) заявила в интервью BBC: «Морепродукты и рыба — очень сложная сфера: существует более 65 сортов, и многие компании перевозят различные сорта, которые поступают с разных рыбацких лодок. И система начала использоваться лишь с 29 декабря, она просто не протестирована. Например, существуют разные названия для одного и того же сорта, иногда по-итальянски, иногда по-английски — это очень запутанно и сложно».

Аналогичные сообщения поступают и по поводу транспортировки грузов в Северную Ирландию и из неё. Чтобы избежать «жёсткой границы» с Ирландией, Северная Ирландия более тесно связана с ЕС, чем остальная часть Королевства. В портах проходят соответствующие проверки, де-факто граница с ЕС находится в Ирландском море.

В течение нескольких дней на членов парламента сыплются жалобы. Специальные службы, которые должны помогать с новой бюрократией, полностью перегружены, говорится в жалобах. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс остаётся невозмутимым. Он заявил: «Правительство тесно сотрудничает с компаниями. Торговля через границы не прекращается, наоборот, даже идёт гладко. И от пугающих километровых пробок тоже ничего не осталось».

Но причиной отсутствия пробок, согласно мнению многих торговых ассоциаций, таких как «UK Logistics», является не хорошо функционирующая система, а тот факт, что многие компании в настоящий момент заняты реализацией новых требований и поэтому стараются задержать перевозки на как можно более долгий срок, пишет ARD.