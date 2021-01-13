Focus Online: бюрократический хаос из-за брексита привёл к пустым полкам в магазинах Северной Ирландии

Вызванный брекситом бюрократический хаос привёл к тому, что во многих магазинах Северной Ирландии наблюдаются пустые полки, пишет Focus Online. Отмечается, что предприятия не могут разобраться, какие теперь действуют торговые правила: даже таможенные эксперты с 30-летним стажем путаются в новых положениях. В итоге предприятия просто приостанавливают свой экспорт.

Спустя полторы недели после выхода Великобритании из Таможенного союза и единого рынка ЕС призывы к переговорам с Брюсселем по поводу торгового соглашения звучат всё громче, пишет Focus Online. Отмечается, что некоторые производители частично приостановили торговлю между ЕС и Великобританией.

Особенно сильно затронутой оказалась Северная Ирландия, пишет N-TV. По словам эксперта Кэти Хэйвард, многие местные жители жалуются на пустые полки в супермаркетах. Наиболее сильные перебои в поставках наблюдаются в сфере свежих продуктов. Предприятия не знают, какие формуляры теперь нужны для экспорта: как отмечает Хэйвард, они оказались не готовы к такой ситуации. Как отмечает издание, Северная Ирландия является частью Соединённого Королевства, однако, согласно соглашению по брекситу, в ней по-прежнему будут действовать торговые правила Таможенного союза ЕС.

Как пишет N-TV, британские предприятия надеются на то, что Брюссель и Лондон продолжают переговоры для разрешения возникших трудностей. Как отметил глава предпринимательского объединения Make UK, даже таможенные эксперты с 30-летним стажем путаются в новых правилах.

Издание напоминает, что Великобритания и ЕС договорились о создании зоны свободной торговли, однако это соглашение распространяется только на товары, произведённые на британской территории. Что же касается, к примеру, одежды, произведённой в Азии под британскими брендами, то на неё зона свободной торговли не распространяется.

Британский министр по особым поручениям Майкл Гоув предупредил, что в последующие несколько недель возможны «существенные дополнительные перебои» в поставках товаров. Особенно сильно это затронет порт в городе Дувр, где каждый день обслуживаются тысячи грузов.