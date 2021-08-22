NBC: в США «великий исход с работы» заставил компании подумать о дополнительных привилегиях для сотрудников

Из-за пандемии коронавируса миллионы американцев взглянули на жизнь по-новому, из-за чего с работы увольняется рекордное количество людей. Зачастую ими движет желание проводить больше времени с семьёй, передаёт NBC News. В новых условиях работодателям приходится выдумывать различные стимулы, причём речь идёт даже не столько о повышении зарплаты, сколько о гибком графике и различных привилегиях вроде корпоративных детсадов.

Этот феномен окрестили «великим исходом с работы». Из-за пандемии миллионы американцев пересматривают свой взгляд на мир и переходят к новому жизненному этапу. В апреле и июне заявление на увольнение подало рекордное количество людей. В Сан-Антонио, например, Клэр Бернетт ушла с работы в сфере консалтинга ради гибкого графика и возможности проводить больше времени с детьми.

КЛЭР БЕРНЕТТ: Так как я дома, у меня появилась возможность взглянуть на этот вопрос с точки зрения сохранения баланса в семейной жизни. У нас есть выбор.

По всей стране работодатели зафиксировали поразительное количество свободных рабочих мест — их 10,1 миллиона. Даже в живописном городке Бозмен, штат Монтана, рост цен на жильё усложнил компании Zoot Enterprises, которая занимается разработкой ПО, привлечение новых кадров. Так что теперь эта фирма организовала детсад прямо на рабочем месте, а также предлагает сотрудникам возможность воспользоваться кафетерием, различные фитнес-программы, услуги физиотерапевтов и, что самое важное, гибкий рабочий график.

ТОНИ РОЗАНОВА, президент и технический директор Zoot Enterprises: Мы видим, что, когда сотрудники находятся не на рабочем месте, они не хотят на нём находиться и в этом плане мы наблюдаем довольно значительный сдвиг. Работа — это то, чем мы занимаемся по жизни, но мы занимаемся далеко не только ей, и жизнь сотрудников действительно важна.

ТОМ КОСТЕЛЛО, NBC News: Подобные изменения в менталитете заставляют компании от мала до велика вносить коррективы в стратегию по возвращению сотрудников на работу. В то же время данные нового исследования свидетельствуют о том, что 38 процентов работников ищут новую работу прямо сейчас.

ДЖЕД КОЛКО, indeed.com, главный экономист: Мы наблюдаем появление большего числа привилегий в плане гибкости, например разные графики. Однако в конечном счёте многих людей интересует компенсация: более высокая зарплата и бонусы.

Пандемия изменила расклад сил: сотрудники начали одерживать верх, выдвигая требования, связанные с их образом жизни. В то же время работодатели пытаются сделать так, чтобы те были довольны.

Том Костелло, NBC News, Вашингтон.

Дата выхода в эфир 18 августа 2021 года.