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NBC: из геймеров в диспетчеры — американская гражданская авиация ищет свежие кадры среди любителей игр

Материал представлен в переводе ИноТВ
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с некоторых пор ищет кандидатов на диспетчерские посты среди молодых геймеров, сообщает NBC. Как отмечается в сюжете канала, уже состоявшиеся диспетчеры подтверждают: навыки, приобретённые в компьютерных играх, действительно помогают им в работе.

14 тысяч авиадиспетчеров, которые сохраняют безопасность в небе над Америкой, — стрессовая работа, в которой цена ошибки очень велика.  

Первым из них был Арчи Лик, который направлял самолёты в Миссури, сидя при этом в обыкновенной тачке. Но сегодня технологии стали слегка более продвинутыми, и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) впервые в своей истории начало подбирать кадры в необычной социально-демографической группе — среди геймеров в возрасте от 18 до 30 лет. 

МАРКУС БРАЙС, старший диспетчер: Геймерские навыки играют в профессии диспетчера важную роль. 

По словам Маркуса Брайса, который сейчас работает старшим диспетчером объединённой базы морской авиации США Эндрюс, именно эти навыки и помогли ему добиться успеха. 

МАРКУС БРАЙС: Нужно следить за картой, постоянно наблюдать за тем, что на ней происходит, запоминать топографию и местоположение объектов — как и бывает в некоторых играх. 

САВАННА СЕЛЛЕРС, NBC News: Чтобы стать авиадиспетчером, необходимо устроиться на должность до достижения 31-летнего возраста — а к 56 годам придётся уволиться. Поэтому FAA в данный момент ищет 4300 новых диспетчеров, привлекая молодых людей, которым предстоит работать вот в таких местах. 

Дэниэлл Шеффилд — старший диспетчер командно-диспетчерского пункта аэропорта Ла-Гуардия.  

ДЭНИЭЛЛ ШЕФФИЛД, старший диспетчер: Чтобы отточить нужные мне по работе навыки работы с радаром, я играла в футбольный симулятор Madden. 

По её словам, геймерские навыки — включая умение сосредотачивать внимание, пространственное воображение и координацию — помогают ей в работе на КДП. 

САВАННА СЕЛЛЕРС: Знаете, а ведь немало 18-летних подростков будут очень рады, узнав, что их пристрастие к компьютерным играм кое в чём им может пригодиться. Так-то, дорогие родители! 

ДЭНИЭЛЛ ШЕФФИЛД: Думаю, что такая работа их очень увлечёт. 

18-летнего Нейтана Свикерта эта перспектива уж точно увлекла.  

НЕЙТАН СВИКЕРТ: Конечно, приятно узнать, что то, что для меня, честно говоря, всегда было способом приятно провести время, может вот так принести пользу и дать мне возможность получить работу, которая может мне понравиться. 

И как раз на это и надеются теперь в FAA.

Саванна Селлерс, NBC News, Нью-Йорк. 

Дата выхода в эфир 30 июля 2021 года.  

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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NBC США Северная Америка
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