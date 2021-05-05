SRF: на фоне пандемии киберспорт переживает небывалый бум

На фоне пандемии коронавируса киберспорт переживает небывалый бум, сообщает SRF. Всё больше молодых людей хотят заниматься им профессионально. При этом интерес к этой сфере всё чаще проявляют спортивные клубы и бизнес. Компаниям очень выгодно рекламировать в ней свои бренды, потому что выйти на молодую аудиторию с помощью традиционных СМИ трудно, объясняет швейцарское издание.

Тот, кто регулярно играет в компьютерные игры и соревнуется с другими в онлайне, подпадает под определение киберспортсмен. Но, как и в обычном спорте, есть те, кто занимается киберспортом как хобби, а также любители и профессионалы. И последние зарабатывают этим деньги. При чём уже давно. Но сейчас во время пандемии киберспорт переживает настоящий бум. Это не только привлекает новых игроков, но и вызывает интерес у спортивных клубов, а также бизнеса. Репортаж Сильвии Штауб.

Лука Боллер — один из немногих геймеров в Швейцарии, который занимается киберспортом профессионально. Он играет в футбольный симулятор FIFA за клуб «Базель». Чипсы и пиво во время игры? Эти стереотипы устарели.

ЛУКА БОЛЛЕР, киберспортсмен: Мне не нужна бегать по 90 минут как футболистам, но всё равно нужно находиться в хорошей физической и главное умственной форме. Это очень важно и помогает тебе показывать максимальные результаты.

К киберспорту относится не только спортивные, но и военные, а также игры в жанре фэнтези. Во время пандемии коронавируса эта сфера переживает бум. Больше полумиллиона людей в Швейцарии активно занимаются киберспортом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Цюрихским университетом прикладных наук. При этом многие молодые люди хотели бы заниматься киберспортом в клубе. Об этом рассказал автор исследования Марсель Хютерманн.

МАРСЕЛЬ ХЮТЕРМАНН, преподаватель по маркетингу в Цюрихском университете прикладных наук: В случае с классическими видами спорта молодые люди от 16 до 29 лет скорее не рассматривают такую возможность. Но ради киберспорта они бы действительно вступили в клуб. Это означает, что традиционным спортивным клубам нужно расширять свой ассортимент или же на рынке появятся новые клубы, к примеру, специализирующиеся исключительно на киберспортивных дисциплинах.

Рост этой сферы с мировым оборотом в 1$ млрд вызывает интерес не только у клубов, но и бизнеса.

МАРСЕЛЬ ХЮТЕРМАНН: Компании открывают для себя киберспорт, хотят инвестировать в рынок и рекламировать свой бренд. И в киберспорте делать это очень выгодно, потому что его целевая аудитория — это молодые, разбирающиеся в технике люди, на которых тяжело выйти с помощью традиционных СМИ.

Клубы, профессиональные киберспортмены, любители — киберспорт переживает бум. Впрочем, после цифровой тренировки Лука Боллер не прочь попинать мяч на вполне себе аналоговой лужайке.

Дата выхода в эфир 02 мая 2021 года.