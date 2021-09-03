Катастрофическое снижение — Guardian о резком сокращении продуктового экспорта Британии в страны ЕС после брексита

В первой половине года доходы Великобритании от экспорта упали на £2 млрд из-за торговых преград, возникших после брексита, пишет британская газета The Guardian. Этот катастрофический спад продаж особенно заметно проявился в экспорте говядины и сыра. Ситуация усугубляется нехваткой водителей грузовиков и перебоями по всей цепочке поставок. В результате производители всё больше переносят свою деятельность в Европу, что приводит к новым сокращениям экспорта и рабочих мест в Великобритании.

Экспорт продуктов питания и напитков в ЕС в первой половине года претерпел «катастрофическое» падение из-за торговых барьеров, вызванных брекситом, сообщает британская газета The Guardian. При этом больше всего пострадали продажи говядины и сыра.

В результате производители из Федерации продуктов питания и напитков (FDF) потеряли £2 млрд, что не удалось компенсировать увеличением продаж за тот же период в страны, не входящие в ЕС, включая Китай и Австралию.

Руководитель отдела международной торговли FDF Доминик Гуди в связи с этим отмечает: «Возвращение к росту экспорта на рынках стран, не входящих в ЕС, — это приятная новость, но оно не компенсирует катастрофическую потерю £2 млрд от продаж в ЕС. Это ясно демонстрирует серьёзные трудности, с которыми продолжают сталкиваться производители в нашей отрасли, а также острую необходимость в дополнительной специализированной поддержке».

По словам Гуди, трудности, с которыми сейчас сталкиваются британские фермеры и производители продуктов питания и напитков, усугубляются нехваткой водителей грузовиков и складских рабочих, что негативным образом сказывается на функционировании цепочки поставок.

«В то же время мы наблюдаем нехватку рабочей силы по всей цепочке поставок продуктов питания и напитков от фермы до обеденного стола в Великобритании, что приводит к появлению пустых прилавков в магазинах, сбоям в поставках и сокращению производства, — подчёркивает Гуди. — Если не будут предприняты шаги для решения этих проблем, это скажется на способности предприятий выполнять жизненно важные экспортные заказы».

Как сообщает издание, если смотреть по категориям продуктов, наибольшее падение продаж в ЕС произошло в молочной и мясной отрасли: экспорт говядины снизился в первой половине 2021 года на 37%, сыра — на 34%, а молока и сливок — на 19% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Экспорт почти во все страны ЕС значительно сократился. Более £500 млн оказалось потеряно на продажах в Ирландии, а экспорт в Германию, Испанию и Италию сократился примерно в два раза по сравнению с первой половиной 2019 года. Однако в годовом исчислении экспорт лосося и виски, двух основных продуктов в Шотландии, вырос на 27% и 20%.

Экспортёрам пришлось бороться с дополнительной бумажной работой и административными расходами, которые вступили в силу 1 января 2021 года: с этого времени компании должны документировать свою продукцию в соответствии с требованиями торговых стандартов, таможни и здравоохранения перед ввозом в ЕС, поясняет британская газета.

Экспортёры продуктов питания особенно уязвимы из-за санитарных и фитосанитарных проверок, в которых не было необходимости до брексита. В случае отсутствия каких-либо документов грузовики могут быть частично или полностью разгружены в Кале и других портах. По словам руководителей отрасли, сбываются прогнозы о том, что некоторые компании просто перенесут свою ориентированную на экспорт деятельность в одну из стран ЕС.

Директор Ассоциации экспортёров продуктов питания и напитков Джон Уайтхед отмечает: «Появляется всё больше доказательств того, что сложность торговли с ЕС привела к тому, что предприятия переносят свою деятельность в Европу, а импортёры ищут альтернативных поставщиков, что способствует продолжающемуся сокращению экспорта и рабочих мест в Великобритании».

В FDF заявили, что ситуация с импортом продуктов питания, напитков и ингредиентов может ещё сильнее «ухудшиться» в 2022 году, когда в Дувре и других портах впервые будут введены полные проверки импорта на соответствие новым требованиям контроля.

В то время как ЕС ввёл полный набор документальных, таможенных и санитарных проверок в связи с брекситом с 1 января, Великобритания решила вводить их поэтапно: новые налоговые проверки будут введены с 1 октября, а санитарные проверки продуктов питания планируется начать с 1 января.

В FDF отмечают, что импорт уже пострадал, причём в первую очередь это коснулось продуктов животного происхождения. Импорт свинины упал на 19,6%, импорт сыра снизился на 17,6%, а импорт курицы — на 17,9%, сообщает The Guardian.