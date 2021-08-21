DE: европейцы хотят уехать из Великобритании после брексита — не узнают эту страну

Как показал недавний опрос общественного мнения, европейские граждане, которые давно живут на территории Великобритании, после брексита чувствуют, что их взгляды не находят отражения в британской политике. У них есть претензии и к нынешнему правительству, и к развитию ситуации в Великобритании. Поэтому многие рассматривают возможность покинуть британскую территорию, где они живут в среднем по 19 лет, пишет Daily Express.

Новое исследование Университета Стратклайда показало, что больше 58% европейцев, которые живут в Великобритании, считают, что из-за брексита выросла вероятность, что они покинут британскую территорию, пишет Daily Express.

В среднем респонденты прожили в Великобритании по 19 лет, и 82,2% из ответивших на вопросы исследования — в Англии. Они отмечали, что чувствуют, что их интересы в Великобритании представлены в недостаточном объёме. По их мнению, Лондону стоило бы дать право голоса и негражданам, у которых есть какие-либо права на длительное проживание.

Респонденты отмечали, что, хотя считали Великобританию своей страной, сейчас их разочаровывает правительство, коррупция, враждебность, неравенство в обществе и сокращение государственных расходов. Кроме того, по их словам, без брексита у них было больше возможностей для передвижения по Европе. Кто-то даже признался, что из-за брексита его взгляд на Великобританию кардинально изменился, она стала для этого человека неузнаваемой.

В этом опросе принимали участие взрослые граждане стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Кто-то из них уже получил второе гражданство Великобритании.

После брексита в Великобритании граждане европейских стран могут подать заявку на участие в специальной Схеме оседлости ЕС. И хотя сроки подачи запросов истекли в июне, британские власти по-прежнему призывают живущих на британской территории граждан в неё вступить, чтобы иметь доступ к государственным благам, пенсиям, системе здравоохранения, отмечает Daily Express.