Le Figaro: французский политик предложил ввести мораторий на иммиграцию

Бывший французский министр и главный переговорщик по брекситу Мишель Барнье предложил наложить временный мораторий на иммиграцию во Францию. Как он пояснил в своей статье для Le Figaro, в частности, Франции нужно не только ужесточить критерии выдачи паспортов, требуя от соискателей, например, знать французский язык, но и работать со странами, откуда идёт поток незаконной миграции.

Уже много лет французские власти пытаются принимать меры в вопросе миграции, но давление иммигрантов на французское общество лишь растёт, пишет в своей статье для Le Figaro бывший министр иностранных дел Франции и главный переговорщик по брекситу Мишель Барнье.

Он отмечает, что сотни тысяч иностранцев поселились во Франции и они не всегда говорят по-французски и иногда даже не хотят учить язык. От этого страдают и коренные жители, которые постепенно переходят к более радикальным взглядам на вопрос идентичности, и недавно приехавшие иммигранты, которые попадают под стигматизацию и стереотипы. Политическая власть оказывается дискредитирована, от этих проблем подпитывается преступность и растёт радикализация исламистов.

Поэтому Мишель Барнье предложил ввести мораторий на иммиграцию на срок от трёх до пяти лет. Речь идёт об автоматической выдаче документов для определённых категорий иммигрантов. За это время французы должны будут определить для себя границы допустимого в вопросе иммиграции и решить, какой вариант для них наилучший, придя таким образом к национальному консенсусу.

Так, он прежде всего предлагает остановить выдачу паспортов людям без документов, сегодня таковых бывает по 30 тыс. в год. Также он предлагает увеличить критерии для тех, кто проходит по пути воссоединения семьи, добавить условие наличия ресурсов или знание французского языка, а также сократить выдачу долгосрочных виз.

По данным статистики, 7,9 млн человек, живущих во Франции, родились за рубежом. Но в парламентских отчётах упоминается цифра и того больше: 21 млн человек с французской социальной страховкой родились не во Франции. Мишель Барнье предлагает в качестве одной из мер упорядочить эту статистику и документацию, провести замену разных документов на биометрические карты.

По его словам, прибывающие во Францию иностранцы должны хотеть войти во французское общество, интегрироваться с помощью языка, образования, участия в гражданской жизни. И законы, которые будут приняты во время моратория, не должны иметь статус ниже международных договорённостей, которые заключила Франция, чтобы их нельзя было отменить. Но это должно быть решение всего народа, так что он предлагает провести всенародный референдум, например, вместе с парламентскими выборами, которые должны пройти в 2022 году.

Барнье признаётся, что беседовал на эту тему с европейскими партнёрами, тем более что у них те же проблемы. По некоторым данным, в 2019 году только нелегальных мигрантов в зону Шенгена прибыло 139 тыс. человек. И в рамках всей Европы Барнье предлагает создать особую биометрическую систему учёта для всех, кто просит убежища.

Также, по его мнению, необходимо сделать из пограничной службы настоящий патруль, усилить борьбу с компаниями, которые помогают нелегалам пересекать границы. В частности, большую проблему представляют несовершеннолетние, которые прибывают без сопровождения взрослых, они ложатся тяжёлым грузом на европейские социальные службы. Так что Барнье предлагает европейским партнёрам выслушать друг друга и полностью реформировать систему обращения с новоприбывшими иммигрантами.

Кроме того, предлагаемый мораторий дал бы время проработать проблему со странами, откуда во Францию прибывают мигранты. В Европе незаконных мигрантов пытаются возвращать в те страны, откуда они приезжают, но уровень успеха в этом деле не превышает 29%.

Барнье напоминает, что Франция выделяет на помощь развитию других стран более €14 млрд. И он предлагает увязать эти деньги с миграционной политикой. По его словам, эти деньги должны помогать населению стран строить будущее на своей территории. И если страны, откуда прибывают незаконные мигранты, не наладят работу по возвращению своих граждан на родину, им должно быть отказано в денежной помощи.

«Мы должны обозначить эту проблему, посмотреть ей в глаза и решить её. Без битья палками, но и избегая слабости», — делает вывод французский политик в своей авторской статье для Le Figaro.