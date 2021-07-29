Daily Mail: 90% прироста населения в Великобритании — иммигранты и их дети

Недавно проведённое исследование показало, что прирост населения в Великобритании почти полностью происходит за счёт иммигрантов и их детей, пишет Daily Mail. Эксперты бьют тревогу, поскольку британское общество не успевает их ассимилировать.

Как показало исследование британской компании «Миграционный дозор», около 90% прироста населения в Великобритании происходило из-за иммигрантов и их детей, рождённых в Великобритании, пишет Daily Mail. За последние 20 лет они обеспечили рост населения страны приблизительно на 7 млн человек.

Всего число иммигрантов, то есть людей, рождённых за рубежом, в Великобритании выросло примерно до 9 млн человек. В среднем в год в Великобританию приезжает около 300 тыс. человек. И, как полагают эксперты, это, скорее всего, приведёт к серьёзным экономическим, социальным и политическим трудностям в ближайшие годы.

Как отметил глава этой исследовательской компании Альф Мехмет: «Мы больше не можем прятаться от долгосрочных последствий из-за очень высокого уровня иммиграции, которая происходит без согласия общества. Британский народ будет глубоко обеспокоен, когда осознает истинный размах вызовов и их влияние на перспективы достижения гармоничного и интегрированного общества».

Судя по отчёту, пропорция британского населения с небелым цветом кожи выросла почти вдвое, этнические меньшинства теперь составляют до 21% от 67 млн британцев. Больше, чем у трети новорожденных как минимум один из родителей родился не в Великобритании. А в некоторых районах Лондона около 80% рожениц не британского происхождения.

При этом Великобритания на протяжении многих лет принимала иммигрантов в своё общество и свою культуру. Но аналитиков беспокоит размах и скорость этого процесса в сочетании с невозможностью должным образом интегрировать иммигрантов в британское общество. Сейчас на этом процессе сказалась пандемия, нельзя предугадать, какой будет ситуация после неё, учитывая визовые послабления в Великобритании после брексита, пишет Daily Mail.