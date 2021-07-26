Sky News Оригинал

Sky News: несколько районов Лондона затопило после проливных дождей

Материал представлен в переводе ИноТВ
Проливные дожди в Лондоне привели к затоплению нескольких районов британской столицы, сообщает Sky News. Отмечается, что наводнение повлияло не только на транспорт: вода затопила два лондонских госпиталя, что вызвало перебои в работе здравоохранительной системы. По словам синоптиков, проливные дожди сохранятся и на следующей неделе.

Второй раз менее чем за месяц масштабные наводнения обрушились на некоторые районы Лондона. Когда грозовой шторм ушёл в юго-восточную сторону, жители столицы вышли в социальные сети, чтобы показать увиденное.

Станция лёгкого метро Паддинг Милл Лейн почти полностью ушла под воду после проливного дождя. В районе Уолтемстоу вода доходила до окон автомобилей. Наводнение вызвало перебои не только на дорогах.
 
Здравоохранительный фонд Бартс объявил о крупном инциденте после того, как два лондонских госпиталя оказались затоплены наводнением. В госпиталях Ньюхэм и Випс Кросс попросили посетителей не пользоваться отделениями экстренной помощи, а также заявили о том, что машины скорой помощи перенаправляются в другие места.
 
Текущие погодные условия жёстко контрастируют со зноем, царившим на прошлой неделе. Синоптики предупреждают, что экстремальная погода, вероятно, сохранится и на следующей неделе: это не то начало выходных, на которое многие надеялись.
 
Дата выхода в эфир 26 июля 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sky News Великобритания Европа
теги
Великобритания климат Лондон наводнение
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров