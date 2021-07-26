Sky News: несколько районов Лондона затопило после проливных дождей

Проливные дожди в Лондоне привели к затоплению нескольких районов британской столицы, сообщает Sky News. Отмечается, что наводнение повлияло не только на транспорт: вода затопила два лондонских госпиталя, что вызвало перебои в работе здравоохранительной системы. По словам синоптиков, проливные дожди сохранятся и на следующей неделе.

Второй раз менее чем за месяц масштабные наводнения обрушились на некоторые районы Лондона. Когда грозовой шторм ушёл в юго-восточную сторону, жители столицы вышли в социальные сети, чтобы показать увиденное.

Станция лёгкого метро Паддинг Милл Лейн почти полностью ушла под воду после проливного дождя. В районе Уолтемстоу вода доходила до окон автомобилей. Наводнение вызвало перебои не только на дорогах.

Здравоохранительный фонд Бартс объявил о крупном инциденте после того, как два лондонских госпиталя оказались затоплены наводнением. В госпиталях Ньюхэм и Випс Кросс попросили посетителей не пользоваться отделениями экстренной помощи, а также заявили о том, что машины скорой помощи перенаправляются в другие места.

Текущие погодные условия жёстко контрастируют со зноем, царившим на прошлой неделе. Синоптики предупреждают, что экстремальная погода, вероятно, сохранится и на следующей неделе: это не то начало выходных, на которое многие надеялись.

Дата выхода в эфир 26 июля 2021 года.