Augsburger Allgemeine: после наводнений немцы не доверяют ни одному из кандидатов в канцлеры

Немцы не верят, что после катастрофических наводнений в стране хотя бы один из троих кандидатов в канцлеры сделает правильные выводы и примет необходимые меры — это показал опрос, проведённый по заказу газеты Augsburger Allgemeine. Необходимые 38%, которые бы выявили фаворита в том, что касается вынесенных из стихийного бедствия уроков, не набрал никто. Первое место получила Анналена Бербок с 25% голосов, а Армин Лашет, смеявшийся на месте наводнения, оказался последним.

Кто из троих кандидатов в канцлеры Германии сделал правильные выводы после наводнений? Многие немцы считают, что этого не сделал ни один из них, отмечает немецкая газета Augsburger Allgemeine.

В катастрофических наводнениях в стране погибло более 170 человек, и теперь многие немцы настроены скептически. 38,1% голосов, который определил бы фаворита на роль преемника Меркель, не набрал ни Армин Лашет, ни Анналена Бербок, ни Олаф Шольц, — это показали результаты опроса, проведённого институтом исследований общественного мнения Civey по заказу редакции Augsburger Allgemeine.

Лучше всего в ходе этого опроса проявила себя Анналена Бербок: каждый четвёртый среди опрошенных (25,1%) считает, что кандидат в канцлеры от зелёных Германии должна была сделать правильные выводы из произошедшей катастрофы. 19,7% убеждены, что то же можно сказать о кандидате СДПГ Олафе Шольце. Кандидат от союза ХДС/ХСС Армин Лашет оказался на третьем месте с 17,1% голосов.

Наиболее сплочённо своего кандидата поддерживают избиратели зелёных: 87,3% из всех, кто симпатизирует «экологической» партии, заявили, что они больше всего доверяют Бербок и считают, что она извлечёт правильный урок из опустошительного стихийного бедствия, обрушившегося на части страны. Среди избирателей из числа социальных демократов каждые трое из четырёх убеждены в компетентности Олафа Шольца.

Намного меньшую поддержку из собственного политического лагеря получил Армин Лашет: в то время как 48% сторонников ХДС/ХСС сочли кандидата партии наиболее подходящей кандидатурой для решения этого вопроса, 42,4% из них решили, что ни Лашет, ни Бербок, ни Шольц не в состоянии должным образом отреагировать на случившееся и принять необходимые меры на будущее.

Различия обнаружились также в том, что касается возраста опрошенных: в то время как группа от 18 до 29 лет выражала доверие по этому вопросу Анналене Бербок вдвое чаще, чем Армину Лашету, среди людей старше 65 лет Олаф Шольц немного опережает Лашета со значительным отрывом от Бербок, сообщается в статье.

Как отмечает издание, репрезентативный опрос учитывал только голоса зарегистрированных и верифицированных пользователей интернета, которые указали свой возраст, пол и адрес проживания. Голоса были посчитаны с использованием научных методов в сопоставлении с численностью населения Германии. Опрос проводился с 21 по 23 июля 2021 года среди 5040 участников, статистическая погрешность составляет 2,5%, пишет Augsburger Allgemeine.