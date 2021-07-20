Ärzte Zeitung: Берлин признал недоработки в сфере защиты населения от стихийных бедствий

После наводнений немецкие власти признали, что в сфере защиты населения и борьбе со стихийными бедствиями необходимы улучшения, сообщает Ärzte Zeitung. «Нам в этом плане ещё многое нужно сделать и стать лучше», заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц. А вот в Свободной демократической партии Германии (СвДП) считают, что налицо «крупный системный сбой», в котором в первую очередь виноват министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер.
На фоне наводнений в нескольких федеральных землях Германии глава объединения немецких врачей Marburger Bund Сюзанне Йона призвала власти уделить больше внимания превентивным антикризисным мерам, сообщает Ärzte Zeitung. Это касается эвакуации госпиталей, а также обеспечения населения медицинскими услугами в случае возникновения природной катастрофы, эпидемии или кибератаки. В учреждениях необходимо регулярно прорабатывать соответствующие сценарии, отмечает она.
Немецкие власти и сами признали, что в сфере защиты населения и борьбы со стихийными бедствиями есть «недоработки», продолжает издание. Хотя «инфраструктура раннего оповещения» во время наводнений «сработала и таким образом позволила лучше защитить население», всё же опыт в Северном Рейне — Вестфалии и Рейнланд-Пфальце показал, «что нам в этом плане ещё многое нужно сделать и стать лучше», заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц.
При этом она отметила, что ответственность за защиту населения и борьбу со стихийными бедствиями несёт не кто-то один. Это «коллективная задача» федерального правительства, земель и коммун. Необходимо улучшить систему, но сначала нужно бросить все силы на оказание помощи пострадавшим. Власти сообщали, что предоставят срочные единовременные выплаты, а также создадут фонд восстановления. Денежные средства можно будет получить быстро и без каких-либо бюрократических трудностей.
Заместитель председателя фракции СвДП Германии Михаэль Тойрер считает, что наводнение — это признак «крупного системного сбоя»: «Своевременные предупреждения метеорологов не были озвучены гражданам ни властями, ни общественно-правовым телевидением». Он считает, что основная ответственность лежит на министре внутренних дел Германии Хорсте Зеехофере. В связи с этим его партия потребовала провести внеочередное заседание комитета по внутренним делам бундестага.
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