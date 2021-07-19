SZ: катастрофическое наводнение обойдётся немецким страховщикам в миллиарды евро

Разрушенные мосты, школы, электростанции, предприятия и частные дома — наводнение в Западной Германии грозит стать одним из самых дорогих в истории, сообщает Süddeutsche Zeitung. По предварительным данным, стихийное бедствие обойдётся страховым компаниям в миллиарды евро. Однако, как отмечает издание, далеко не все семьи смогут восстановить свои дома за счёт страховых выплат — гражданам, не оформившим страховку от стихийных бедствий, деньги на ремонт придётся брать у банка взаймы.

О масштабах разрушений в Западной Германии, вызванных сильнейшим наводнением, можно догадаться на примерах: до недавнего времени реку Ар на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц пересекали семь железнодорожных мостов, но, как заявляют местные власти, теперь их «больше нет». В Блессеме, расположенном к юго-западу от Кёльна, где до недавнего времени возвышался замок, образовался кратер, угрожающий всему поселению. Сильнейшие ливни, вызванные циклоном «Бернд», держались над Рейнланд-Пфальцем и Северным Рейном — Вестфалией слишком долгое время, уровни Ара и Эрфта мгновенно поднялись до невиданных ранее высот, сообщает Süddeutsche Zeitung.

В первую очередь, произошедшее — гуманитарная катастрофа. Только в округе Арвайлер погибло более 110 человек. Эти люди не сумели вовремя выбраться на верхние этажи или их дома были полностью разрушены. Ещё на выходных над долиной реки Ар кружили вертолёты, спасатели на земле прочёсывали огромные территории в поисках выживших. Тысячи людей были размещены в специальных пунктах, у друзей или волонтёров.

Уровень воды — не только в Аре или Эрфте, но и в Рейне, в который впадают обе реки, — начал снижаться. Чем сильнее отступает вода, тем заметнее ущерб, нанесённый частным домам, предприятиям и инфраструктуре.

На этой неделе Германский союз страховщиков намерен оценить ущерб от наводнений. Пока ясно одно: стихийное бедствие обойдётся отрасли в миллиарды. «Становится очевидным, что, благодаря ураганам, наводнениям, проливным дождям и граду, этот год может стать одним из самых разрушительных с 2013 года, — отмечает управляющий директор Йорг Асмуссен. Уже в июне сумма ущерба, вызванного ливнями и градом, составила около €1,7 млрд.

Страховщики ощущают на себе, что в последнее время в Германии участились стихийные бедствия. 2013 год до сих пор считался особенно неудачным: тогда наводнения, ураганы «Мэнни» и «Норберт» и циклоны «Андреас» и «Бернд» нанесли ущерб в размере около €6 млрд.

На прошлой неделе в округе Арвайлер, сильнее всего пострадавшем от наводнения, были разрушены сотни зданий. Вода уносила с собой припаркованные машины, разносила их по улицам и прижимала к стенам домов. Живущие на Аре люди привыкли к наводнениям, они знают, что такое полные подвалы. Но в четверг вечером уровень воды был как минимум на три метра выше предыдущего рекорда 2016 года. «Многие жители округа потеряли всё», — подчёркивает глава администрации Арвайлера Юрген Пфёлер. И, как отмечает издание, далеко не все домохозяйства в Западной Германии имеют необходимую страховку.

Например, страхование жилого дома или домашнего имущества покрывает ущерб, причинённый наводнением или оползнями, только если владелец среди всего прочего оформил страховку от стихийных бедствий. Это относится к 47% зданий в земле Северный Рейн — Вестфалия и 37% зданий в земле Рейнланд-Пфальц.

Политики часто спорят по вопросу о том, не должно ли страхование по базовому тарифу стать обязательным. Страховщики выступают против, поскольку тогда им придётся принимать всех клиентов — даже в зонах повышенного риска. Кроме того, они опасаются, что в случае обязательного страхования государство сможет диктовать свои цены и условия. После наводнения 2013 года отрасль смогла «защитить себя от обязательного страхования», и политические проекты не привели ни к какому результату. Но удастся ли ей снова добиться успеха — сомнительно. В частности, ХДС уже не так дружелюбен по отношению к страховщикам, как раньше.

Министр финансов Олаф Шольц пообещал оказать пострадавшим от наводнения государственную помощь. «Это требует усилий со стороны всего государства», — сообщил кандидат на пост канцлера от СДПГ. По его словам, правительство сможет начать оказывать экстренную помощь в среду. «Для преодоления последствий последнего наводнения потребовалось значительно более трёхсот миллионов евро, — заявил Шольц. — Сейчас, безусловно, понадобится не меньше». После этого, подчеркнул Шольц, потребуется программа застройки для быстрого восстановления домов, улиц и мостов. «Как мы знаем по опыту предыдущей катастрофы, речь идёт о миллиардах евро», — предполагает Шольц.

В Северном Рейне — Вестфалии земельный банк развития также удешевил кредиты на ремонт. Любой, кому нужно отремонтировать здание после урагана, может подать заявку на получение кредита под 0,01%. Кроме того, федеральные земли, округа и общины собирают пожертвования для нуждающихся.

В Северном Рейне — Вестфалии повреждены железнодорожные пути, поэтому некоторые маршруты будут закрыты в течение нескольких месяцев. Только в округе Арвайлер затоплено десять средних школ. Вода попала и в угольный карьер Инден недалеко от Ахена, были остановлены блоки электростанций. Поставщики электроэнергии также сообщают, что наводнение затопило некоторые электростанции и подстанции и разрушило их части. Без электричества в Западной Германии остались 200 тыс. человек. Вода проникла и в станции сотовой связи и разрушила части сети, в некоторых районах не работает мобильная связь.

Как утверждает издание, репутация промышленных и коммерческих страховщиков уже пострадала во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Некоторые из них отказались производить выплаты ресторанам и отелям, которым пришлось закрыться на несколько месяцев. Многие страховые компании до сих пор судятся со своими клиентами. Эксперты предостерегают отрасль от подобных жёстких действий после урагана, когда дело дойдёт до доказательств, которые будет необходимо предоставить для возмещения убытков: если страховщики настаивают на каждой детали, они столкнутся с таким же ущербом для своего имиджа, как и во время пандемии.

В своём телеобращении премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер нашла прекрасные слова: «С этим стихийным бедствием, как и с пандемией коронавируса, мы можем справиться только вместе», — передаёт Süddeutsche Zeitung.