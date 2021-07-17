Das Erste: не наводнение, а апокалипсис — работе спасателей в Германии не видно конца

Спасательные работы в Рейнланд-Пфальце ведутся уже более двух суток, экстренные службы работают без устали, но конца их трудам не видно, передаёт немецкий телеканал Das Erste. В некоторых районах ещё стоит вода, в других она схлынула, оставив после себя ил, осыпи и горы крупного мусора. Местные жители сравнивают нынешнее наводнение с апокалипсисом, многие потеряли всё, но рады, что их близкие не пострадали.

Посмотрим, как обстоят дела в другой пострадавшей от наводнений федеральной земле — в Рейнланд-Пфальце вода сегодня сошла во многих местах. Сейчас стало видно, с какой яростью потоки воды здесь прокладывали себе дорогу. Более сотни домов вдоль реки Ар оказались частично или полностью разрушены. На протяжении всего дня людей спасали из завалов. Здесь тоже остаются пропавшие без вести. Наш репортёр Карина Копп оценила обстановку на севере долины Ара, в Дернау, Альтенаре, а также в Трире.

День второй после катастрофы с наводнением в Рейнланд-Пфальце. В некоторых областях спасательные бригады работают уже более 48 часов. Они работают неутомимо, однако хлопотам не видно конца и края. В округе Арвайлер на севере Рейнланд-Пфальца целый день искали пропавших без вести. Не только в Дернау спасателям приходится постоянно сталкиваться с печальной истиной: людей находят уже мёртвыми.

Повсюду в регионе, как здесь, в Альтенаре, постепенно отчётливо проявляются масштабы разрушений.

КОРНЕЛИА ВАЙГАНД, глава администрации Альтенара: Некоторые кварталы были полностью покрыты водой, поднявшейся выше крыш. О части наших людей мы вообще не знаем, что с ними стало. И это больше, чем просто наводнение, это настоящий апокалипсис.

Похожую картину можно увидеть и в 30 километрах отсюда, в Зинциге. Здесь много разрушений, местность невозможно узнать. Многие потеряли всё — и тем не менее крайне благодарны за то, что с ними и их родственниками ничего не случилось. К их числу относится Николас Плева, который опасался за свою мать.

НИКОЛАС ПЛЕВА, местный житель: Ей удалось выйти в последний момент, когда вода уже стояла здесь, во дворе, потому что пожарная служба проделала потрясающую работу — они постарались вовремя поднять с постели всех жителей и так далее. В любом случае, это удалось, хотя времени было маловато. Но это удалось, и мы ещё смогли выехать на машине, когда вода стояла здесь по щиколотку, а на дороге уже по икры. По сравнению с тем, что пережили в эту ночь другие, это безобидно.

Другим убежать от водных масс не удалось — как, например, дюжине человек из учреждения для людей с ограниченными возможностями в Зинциге. Водные массы окружили их буквально за минуту. Соседи до сих пор в шоке.

УЛЬРИХ МАРТИН, местный житель: Пожилые люди там кричали и звали на помощь, один мужчина особенно громко, он говорил, что уже не может держаться.

Сегодня вода в некоторых уголках в районе Трира ещё стоит на метровом уровне. В других местах она схлынула и оставила после себя ил, каменистые осыпи и крупногабаритный мусор, потому что многое, вероятно, теперь можно только выбросить.

НЕЛЛИ ШТОКБУРГЕР, местная жительница: Я пока тоже ничего не знаю. Я не знаю, работает ли у меня до сих пор система отопления — она была полностью… весь подвал был в воде. У меня в подвале было много книг, которые я написала, от них теперь, наверное, тоже ничего не осталось. В общем, да, это очень печально.

Уборка и полное восстановление всего разрушенного потребует ещё многих сил и времени.

Дата выхода в эфир 16 июля 2021 года.